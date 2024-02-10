"Готуйтесь до війни на десятиліття": генсек НАТО закликав союзників озброюватись швидше

Підприємства збройної промисловості країн Альянсу повинні отримати державне замовлення і прискорено випускати снаряди і військову техніку, зазначив Єнс Столтенберг.

Росія переналаштувала свою економку на війну, яка може тривати десятиліттями. Натомість у країн Північноатлантичного альянсу збройні підприємства досі працюють як за мирних часів. Про те, як потрібно діяти союзникам в умовах тривалого воєнного конфлікту з Кремлем, пояснив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю німецькому виданню Welt.

На думку Столтенберга, країнам НАТО потрібно готуватись до тривалої війни. Також пояснив, як діятиме РФ, якщо переможе Україну. На його думку, у такому випадку росіяни можуть атакувати і члена Північноатлантичного альянсу.

"Ми повинні підготуватися до протистояння, яке може тривати десятиліттями. Якщо Путін переможе в Україні, немає гарантії, що російська агресія не пошириться на інші країни", — навели журналісти слова посадовця.

Найкраща інвестиція на сьогодні — це посилення допомоги Україні, для чого потрібно максимально вкладати гроші у виробництво зброї. За мирних часів займатись випуском зброї можна було повільно, зауважив очільник НАТО, але зараз потрібно діяти швидше.

"Це означає перехід від повільного виробництва в мирний час до швидкого, як це необхідно під час конфлікту".

При цьому промисловість, отримавши замовлення від урядовців, має випускати озброєння як для України, так і для власних арсеналів.

"Нам потрібно швидше відновлювати та розширювати нашу промислову базу, щоб ми могли збільшити поставки в Україну та поповнити власні запаси", — підсумував Столтенберг.

НАТО та війна РФ — деталі

Зазначимо, після початку повномасштабної російсько-української війни у лютому 2022 року НАТО отримало заявку від України про вступ. На Вільнюському саміті, який відбувся влітку 2023 року, процедура вступу не відбулась, натомість запропонували низку угод про безпеку. У січні 2024 року до Києва прибув прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак, який дійсно уклав безпекову угоду: у тексті документа йшлося про продовження постачання зброї та даних розвідки.

Тим часом у січні 2024 року НАТО почало масштабні військові навчання у Європі, участь в яких візьмуть 90 тис. солдатів, а також авіація, кораблі, бронемашини. Головна мета навчань — перевірити, чи уміють діяти скоординовано сили союзників з країн Балтії, Польщі, Великої Британії, США тощо.

Нагадуємо, 8 лютого президент РФ Володимир Путін дав інтерв'ю американському журналісту, прихильнику республіканця Дональда Трампа, Такеру Карлсону. Виступ, у якому він вкотре звинувачував Україну у нападі і не згоді миритись, подивились більш як сотні мільйонів глядачів. У Сенаті США почали розглядати оновлений законопроєкт про додаткове фінансування України: рішення мають прийняти 13-14 лютого.