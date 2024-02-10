Наздогнав та підірвався: Стерненко показав роботу нового українського FPV-дрона Darts (відео)

Український БПЛА несе більше вибухівки, ніж російських ударний безпілотник "Ланцет". Новий дрон дасть можливість зекономити ракети HIMARS, переконаний волонтер Сергій Стерненко.

Російська військова вантажівка, яка мчала по шосе неподалік від лінії фронту, потрапила під удар нового українського дрона Darts. Пристрій наздогнав ворожу ціль і вибухнув прямо перед нею. Відео з кадрами роботи безпілотника Сил оборони волонтер та громадський діяч Сергій Стерненко опублікував у дописі в соцмережі X (Twitter).

Стерненко зазначив, що безпілотник Darts використали бійці підрозділу М2 Центрі спеціальних операцій "А" СБУ.

На відео видно, як безпілотник прямує до російської вантажівки, яка перетинає перехрестя у невстановленій місцевості. Кількох секунд вистачає, щоб наздогнати і перегнати машину. Після цього вантажівка підривається. Останні кадри запису показують розбитий військовий автомобіль ЗС РФ.

У дописі вказується, що удар завдали за допомогою новітньої розробки — FPV-дрона Darts: "довгий дрон" попрацював у тилу ворога.

Дрони ЗСУ — чим особливі безпілотники Darts

Darts — ударний дрон українського виробництва, який, як запевняє Стерненко, у кілька разів "переважає у дальності усі FPV-квадрокоптери". На порталі Громадського об'єднання "КИЇВ ДЕФЕНДЕРС" можна побачити, як виглядає дрон Darts зблизька та дізнатись його характеристики.

Дрони Darts біля бійців Сил оборони Фото: Kyiv Defenders Дрони Darts - на полігоні Фото: Kyiv Defenders

Технічні характеристики, заявлені розробниками ударного дрона Darts:

максимальна відстань до цілі — 40-50 км;

швидкість — до 160 км/год.;

вага вибухівки — близько 4 кг;

вартість — близько 40 тис. грн.

Зі слів Стерненка, Darts все ж не можна порівняти з російським ударним дроном "Ланцет" — він дешевший і має інший принцип наведення на ціль. Зазначимо, "Ланцет" ЗС РФ також дістає на відстань до 40 км, несе вибухівки до 3 кг, на ціль спрямовується оптико-електронним та телевізійним наведенням.

Раніше Фокус розповідав про безпілотники, яких потребують Сили оборони. Наприклад, у січні західні експерти зауважили, що необхідно створювати дрони, які будуть використовувати штучний інтелект: це дасть можливість уникнути впливу систем РЕБ. Тим часом в Мінцифри розповіли, скільки танків та гармат знешкодили роти ударних БПЛА, створені в ЗСУ.

Нагадуємо, 9 лютого секретар РНБО Олексій Данілов пояснив, чому війна, яка відбувається в Україні, є війною майбутнього. 8 лютого росЗМІ показали фото "загадкового дрона", який залетів далеко вглиб території РФ.