"Калібри", балістика та Х-101: ЗС РФ завдали ракетного удару по Україні (фото)

Сили ППО працювали над у кількох регіонах, а російські ракети долетіли навіть до Львівщини.

ЗС РФ підняли у повітря кілька бомбардувальників Ту-95МС, які попрямували на пускові рубежі. Літаки запустили авіаційні керовані ракети по Україні. Разом з тим стались пуски "Калібрів" з Чорного моря та швидкісних балістичних ракет зі сходу. Про деталі російської атаки зранку 15 лютого повідомили у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Російські літаки о 1:47 стартували з аеродрому Оленья у Мурманській області РФ, пояснили у Повітряному командуванні. Очікуваний вихід на стартові рубежі — 4 ранку. Загроза удару з повітря — у східних та південних областях, ішлося у повідомленні.

О 4:46 з'явилась інформація про пуски ракет з півдня — вони рухались у напрямку Херсонщини. Подальший рух — на Запоріжжя, Дніпропетровщину, Кіровоградщину та Черкащину. Напрямок руху, під час якого ракети маневрували — з півдня на північ.

О 5:33 у повітряний простір України зайшли ракети, запущені Ту-95МС. Здолавши Сумську та Чернігівську область, попрямували на Київ та Вінниччну, пояснили у Повітряних силах у низці дописів.

Сигнал повітряної тривоги почав ширитись Україною, починаючи з 4:35 ранку. О 5:00 вся територія "почервоніла" через загрозу повітряного удару ЗС РФ.

Обстріл РФ — деталі подій 15 лютого

Деякі подробиці ракетного удару РФ пояснили у Telegram-каналі "Миколаївський Ваньок". Автор вказав, що кількість літаків РФ Ту-95МС, які здійснили пуски ракет — чотири борти. Після цього зауважив, що також стались пуски крилатих ракет "Калібр", які стартували з ракетоносіїв у Чорному морі. Про кількість повітряних цілей детальної інформації немає.

Після 6:00 у мережі повідомили про вибухи над Києвом. Голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко підтвердив роботу сил ППО.

Потужний вибух також чули у Дніпрі та Запоріжжі.

О 6:22 стало відомо про захід ракет на Львівщину. Про деталі роботи сил ППО даних немає.

Обласні військові адміністрації Київщини, Дніпропетровщини та Запорізької області поки що не повідомляли про наслідки російської атаки зранку 15 лютого.

Зазначимо, попередня масована ракетна атака ЗС РФ відбулась 7 лютого. Тоді ворог використав 29 ракет Х-101, які запускались з літаків Ту-95МС, а також чотири ракети Х-22 та три "Калібри". Повітряним силам ЗСУ вдалось знешкодити 26 Х-101 та усі "Калібри".

Нагадуємо, в ніч на 16 лютого ворог атакував Україну 23 дронами-камікадзе Shahed-136, з яких було збито 16. Сили ППО працювали на Дніпропетровщині, Херсонщині та над Запорізькою областю. Також стався пуск ракети Х-33/Х-59, яку росіяни знищили самостійно у небі над Бєлгородською областю, пояснив губернатор В'ячеслав Гладков.