Відмовляються від демілітаризації: Пашинян звинуватив Азербайджан у підготовці до війни

За словами прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна, Азербайджан відхилив ідею проведення делімітації кордону і продовжує дотримуватися політики військового тиску на країну.

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян звинуватив Азербайджан в "агресивних діях" і згадав "перспективне перетворення військової ескалації конфлікту на повномасштабну війну". Про це повідомляє видання RFI.

У четвер, 15 лютого, перед початком засідання Нікол Пашинян заявив, що Азербайджан продовжує дотримуватися політики військового тиску на Вірменію.

Прем'єр-міністр Вірменії зазначив, що спочатку було запропоновано провести делімітацію кордону між Вірменією та Азербайджаном по всій його протяжності. Але в Баку запропонували розділити цей процес делімітації поетапно.

"Азербайджан, схоже, уникає і цього варіанту, і наш аналіз показує, що для цього може бути одна причина, і цією причиною може бути, наприклад, початок воєнних дій на деяких ділянках кордону з перспективою перетворення військової ескалації конфлікту на повномасштабну війну проти Республіки Вірменія", — сказав він.

За словами Пашиняна, Азербайджан не відмовляється від використання політики військового тиску на Вірменію.

"Ми доходимо висновку, що Азербайджан не виявляє жодного інтересу до забезпечення стабільності та безпеки на кордоні, і за цим враженням стоїть багато причин", — підкреслив прем'єр-міністр.

Пашинян нагадав, що 2022 року між країнами було підписано угоду про включення питань прикордонної безпеки в мандат комісій, що займаються делімітацією кордону. Вірменія сформувала комісію з делімітації державного кордону і прикордонної безпеки з Азербайджаном. Це означає, що вірменська сторона очікувала, що згідно з угодою ці комісії також займатимуться питаннями безпеки на кордоні.

Пашинян зазначив, що "Азербайджан, всупереч домовленості, назвав створену ним комісію державною комісією з делімітації державного кордону між Азербайджанською Республікою і Республікою Вірменія, опустивши компонент безпеки".

Пашинян також заявив, що азербайджанські військові вже контролюють 31 вірменське село.

Що відомо про конфлікт Азербайджану та Вірменії

Загострення протистояння між Азербайджаном і Вірменією відбулося восени 2023 року. Азербайджанські чиновники заявили, що стався напад на військових у Нагірному Карабасі.

Після цього було ухвалено рішення про початок "антитерористичної операції" на території Карабаху. Водночас розпочалися переговори з представниками місцевого населення: запевняли, що вірмен будуть мирно інтегрувати в життя решти країни. Після цього сотні тисяч людей виїхали з Карабаху.

Нагадуємо, 12 лютого прем'єр-міністр Вірменії Ніколо Пашинян заявив, що його країна не виступатиме на боці РФ під час російсько-української війни. 29 січня вірменський уряд оприлюднив пропозицію до Азербайджану: планують укласти угоду про ненапад.

А в ніч із 12 на 13 лютого на кордоні Вірменії та Азербайджану стався обстріл із використанням стрілецької зброї. Міністерство оборони Азербайджану звинувачує в події вірмен.