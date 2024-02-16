Чи можна за вирвами встановити, якими ракетами били ЗС РФ: пояснення Defense Express

Цілком можливо, що вирва під Бучею дійсно утворилась через падіння північнокорейської ракети KN-23, але аналіз її розмірами за фото не може бути остаточним аргументом для здійснення висновків, кажуть експерти Defense Express.

Відео величезної вирви після падіння ракети у Бучі викликало бурхливе обговорення в мережі. З'явилася інформація, що її могла залишити північнокорейська ракета KN-23​. У Defense Express пояснили, чи можна за вирвою від ракети визначити її тип.

Так, головний редактор Defense Express Олег Катков зазначив, що за фото вирви неможливо дізнатися конкретну модель ракети та її бойової частини.

"По-перше, розмір вирви безпосередньо залежить від ґрунту. Так, якщо ґрунт піщаний, то вирва буде більше, ніж у випадку з кам'янистим. Також це залежить від механізму підриву. Якщо бойова частина детонує після заглиблення в ґрунт, то вирва знову ж таки буде більше. Є дуже багато змінних факторів — навіть температура ґрунту впливає на це", — розповів Олег Катков.

Водночас видання "Інформатор" з посиланням на свої анонімні джерела в правоохоронних органах пише, що це була північнокорейська ракета. А Командування Повітряних Сил ЗСУ щодо відбиття ракетної атаки уночі 15 лютого повідомило, що ворог застосував шість балістичних ракет "Іскандер-М" та/або KN-23, з яких було збито одну.

"Таким чином цілком можливо, що вирва під Бучею дійсно утворилась через падіння ракети KN-23, але аналіз її розмірами за фото не може бути остаточним аргументом для здійснення висновків. Тим більше, що реальна бойова вага бойової частини KN-23 офіційно невідома і є лише припущення, що вона становить 500 кг", — кажуть експерти Defense Express.

Вони закликали українців довіряти лише першоджерелам.

Нагадаємо, що ЗС РФ 15 лютого запустили по Україні 26 ракет. Вибухи пролунали в Києві та регіоні, а також у Запоріжжі, Львові, Полтавській, Дніпропетровській, Хмельницькій та Івано-Франківській областях.

15 лютого під час атаки на Київ противник спрямував ракети різних типів, які заходили в місто з кількох боків. Усі ракети над столицею вдалося збити засобами ППО.