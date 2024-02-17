Бойові медики дістали з руки воїна ЗСУ елемент гранати ВОГ-17 (фото)

Лікарям вдалося врятувати не лише життя захисника, але й кінцівку. Після операції з видалення ВОГ-17, яку окупанти широко використовували під час війни на сході України, пацієнт почувається добре.

Військові лікарі провели успішну операцію та вилучили елемент бойової гранати ВОГ-17 з тіла українського захисника. Про це повідомили в Командуванні Медичних сил Збройних сил України у п’ятницю, 16 лютого.

За словами медиків, елемент гранати окупантів поцілив військовослужбовцю в руку.

"Те, що ви бачите на фото — бойовий елемент гранати ВОГ-17, який поцілив прямо в руку українського захисника. На щастя, наші військові лікарі дістали його з руки пораненого, врятувавши йому не тільки життя, але й кінцівку", — йдеться у повідомленні.

Лікарі уточнюють, що пацієнт після операції почувається добре і готується до подальшого лікування й реабілітації.

Фото: Медичне командування ЗСУ

ВОГ-17: що відомо

ВОГ-17 — 30-мм осколкова граната, призначена для автоматичного гранатомета АГС-17, АГС-30. Корпус гранати сталевий тонкостінний, хімічно затемнений, всередині корпусу є спіраль з насіченого дроту прямокутного перерізу, осколкова сорочка з напівготовими осколками.

ВОГ-17 розробили у конструкторському бюро "Прилад" наприкінці 1960-х років для стрільби з гранатомета АГС-17. ВОГ-17 з детонатором миттєвої дії — одна з перших, тепер вже застарілих, модифікацій осколкових гранат. У 1971 році постріл ВОГ-17А був модифікований детонатором з пристроєм самоліквідації (отримав назву ВОГ — 17М).

Де окупанти використовували ВОГ-17

Російські окупанти широко використовували відповідні гранати ще під час війни на сході України. Зокрема, ВОГ-17 були пристосовані для скидання з безпілотних літальних апаратів.

Так в березні 2020 року поблизу населеного пункту Гнутове Донецької області російськими військовими було скинуто ВОГ-17 з БПЛА на санітарний автомобіль 10-ї гірсько-штурмової бригади ЗСУ, що є грубим порушенням міжнародних угод з захисту медиків на передовій. Крім того, у серпні 2020 року в процесі чергового оголошеного перемир'я бойовики ЗС РФ скинули з БПЛА по позиціям захисників декілька ВОГів.

Черговий випадок застосування ВОГ-17 зафіксували й 13 березня 2021 року в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід", неподалік населеного пункту Водяне , що на Приазов'ї. У цьому ж напрямку, застосувавши безпілотний літальний апарат, росіяни скинули над позиціями Об'єднаних сил два постріли ВОГ-17.

Також скидання ВОГ-17 з БПЛА окупанти застосували й 6 листопада 2021 року в районі населеного пункту Болотене Луганської області.

Нагадаємо, 16 лютого повідомлялося, що новий Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський відвідав у лікарні воєнного кореспондента, який був поранений під час однієї з поїздок на лінію фронту.