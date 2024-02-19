На захід від Авдіївки: ЗСУ здатні зміцнити оборону і зупинити наступ РФ, — ISW (карта)

На думку аналітиків ISW, російські війська, які зазнали великих втрат в особовому складі і техніці під час захоплення Авдіївки, досягнуть свого апогею, коли зіткнуться з відносно свіжішими частинами ЗСУ, що займають підготовлені оборонні позиції.

Збройні сили України здатні створити і зміцнити нові оборонні лінії на захід від Авдіївки, що стане кульмінацією російського наступу на цій ділянці фронту. Про це пише у своєму звіті за 18 лютого Інститут вивчення війни (ISW).

Як зазначають аналітики, немає підтверджуючих відеозаписів хаотичного виведення українських військ, про яке 18 лютого заявило Міністерство оборони РФ, наголошуючи, що російські війська продовжують наступальні операції із захоплення території Донецької області. Деякі російські блогери повідомляли, що нібито українським військам не вистачає оборонних позицій, і росіяни можуть далі рухатися в західну частину області за рахунок "панічних" і "дезорганізованих" українських сил.

"ISW досі не спостерігала відеозаписів безладного виведення українських військ, що підтверджувало б ці російські твердження, і очікувала б побачити такі кадри, якби виведення військ було хаотичним і в більших масштабах, з огляду на звичні схеми роботи російських джерел, що мають доступ до таких матеріалів", — стверджують експерти ISW.

Вони вказали, що зображення, які доступні ISW на даний момент, Інститут не представлятиме або описуватиме докладніше, щоб зберегти оперативну безпеку України.

"Ці зображення не підтверджують твердження про те, що українським силам не вистачає підготовлених оборонних позицій на захід від Авдіївки", — констатують аналітики.

Водночас один російський блогер заявив, що великомасштабний крах Авдіївського фронту "малоймовірний", оскільки українські війська відходять на заздалегідь підготовлені оборонні позиції.

Фото: ISW

У звіті ISW також наголошується, що українське командування нещодавно направило на Авдіївську ділянку фронту свіжі підрозділи для контратаки російських військ, які наступають, і забезпечення коридору евакуації українських частин, які відходять із міста. На думку експертів, ці нещодавно сформовані підрозділи зможуть створити й утримувати оборонні позиції проти російських військ, ослаблених штурмом міста на захід від Авдіївки.

"Російські війська, які зазнали великих втрат в особовому складі і техніці під час захоплення Авдіївки, найімовірніше, досягнуть свого апогею, коли зіткнуться з відносно свіжішими українськими частинами, що займають підготовлені оборонні позиції", — констатується у звіті Інституту.

Бої за Авдіївку

Російська армія почала наступ на Авдіївку на початку жовтня 2023 року. Під час штурмових дій загарбники втратили колосальну кількість техніки та особового складу — командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський раніше називав втрати росіян в Авдіївці: за чотири місяці інтенсивної фази протистояння супротивник втратив понад 47 тисяч солдатів.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 17 лютого заявив про вихід українських сил з Авдіївки. Таке рішення ухвалили, щоб війська РФ не оточили підрозділи ЗСУ. Однак російські війська спробували штурмувати селище Ласточкине на захід від Авдіївки, але ЗСУ відбили 14 ворожих атак.

Нагадаємо, 18 лютого ЗМІ назвали 5 місць, де РФ намагається прорвати оборону українських військ.

Також стало відомо, що Німеччина передала Україні непридатні для бою броньовики BATT UMG, які придбали за завищеною ціною.