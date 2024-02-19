Кашляв та бився в судомах: голову "ЛНР" Пасічника отруїли, що відомо

Російська влада звинувачує Україну у використанні отруйних речовин для вчинення "терактів" проти представників окупаційної влади. Звинувачення планують представити у Гаазі.

Очільник окупаційної адміністрації в так званій "ЛНР" Леонід Пасічник був начебто отруєний речовинами, які використовують під час виробництва пластмас. Перед цим погано почувався очільник окупованої Херсонщини Володимир Сальдо. Російська влада стверджує, що ці отруєння — приклади навмисного використання Україною хімічної зброї. Текст заяви Міністерства оборони РФ опубліковано у Telegram-каналі відомства.

У дописі наведено текст виступу на брифінгу, який провів начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ Ігор Кирилов. З його слів, Пасічника отруїли 5 грудня 2023 року. Назва речовин, які потрапили в його організм — фенольні сполуки.

На слайді, оприлюдненому посадовцем, вказано, що вже о 22 год. (за Москвою) того ж дня в російську лабораторію передали зразки від двох осіб — "Л.И." та "Н.В." (ініціали не розшифровані). В крові та сечі піддослідних виявили чотири фенольні сполуки — токсичні речовини фенол та П-крезол, та ще дві речовини, 4-вінілфенол, 2-метокси-4-вінілфенол, про токсичність яких даних немає. Вказується, що подібні речовини впливають на печінку — вона зазнає пошкоджень, як за дерматиту і гепатиту.

Ще один постраждалий від отруєння, начебто здійсненого українцями, — Володимир Сальдо, який ледь вижив у серпні 2022 року, — нагадав російський військовий.

Міноборони РФ — про отруєння Пасічника та Сальдо Фото: Міноборони РФ

Російська влада планує показати зібрану інформацію на 105-ій сесії Організації із заборони хімічної зброї, яка відбудеться 4–5 березня у Гаазі. У звіті, який презентували на брифінгу, розповідають про начебто приклади використання Україною заборонених хімічних речовин. У якості доказів наводять дані про засоби хімічного захисту, отриманні від країн Заходу.

Міноборони РФ — про хімічну зброю Фото: Міноборони РФ

Зазначимо, фенол — кристалічна речовина, яка має специфічний запах: з нею зіштовхуються працівники на підприємствах з випуску пластмас, нейлону, епоксидних смол. Гостре отруєння цією речовиною викликає серцеву недостатність, гіпотермію, кому, зупинку дихання. Перші симптоми — "кашель, запаморочення, опіки дихальних шляхів, судоми".

Події в ЛНР — деталі

Зазначимо, у Telegram-каналі Леоніда Пасічника можна дізнатись, чим він займався у період можливого отруєння. 5 грудня 2023 відсутня інформація про будь-яку його діяльність. Натомість 4 грудня він брав участь у заході, пов'язаному з партією "Єдина Росія", а 6 грудня — в активностях на "Савур-Могилі".

Леонід Пасічник — що робив 4 грудня 2023 року Фото: Скриншот Леонід Пасічник — що робив 6 грудня 2023 року Фото: Скриншот

Про отруєння Володимира Сальда стало відомо на початку серпня 2022 року, раніше писав Фокус. Згідно з даними ЗМІ, його терміново вивезли в Крим, а потім транспортували до Москви. Підозрювали, що він дійсно отруївся невідомою речовиною. Кілька місяців про колаборанта та держзрадника нічого не було відомо, однак він все ж одужав і повернувся на посаду в окупаційній адміністрації.

Нагадуємо, 10 лютого в ЗСУ розповіли про 800 випадків використання росіянами хімічної зброї. Крім того, під час боїв в Авдіївці ворог використав запалювальні боєприпаси з фосфором. Тим часом 16 лютого у російській колонії помер опозиціонер Олексій Навальний, якого у 2020 році Кремль отруїв речовиною "Новичок".