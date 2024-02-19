Дивляться в інший бік: РФ перекинула нові танкові підрозділи під Бєлгород, — оглядач

Кремль пам'ятає про колони російських військових, які рухались на Москву під час заколоту ПВК "Вагнер". Тому на всяк випадок розмістив понад 2 тис. росгвардійців на автотрасі на столицю.

Російське командування переправило зведений полк 116 бригади Росгвардії у Бєлгородську область, озброївши його танками, бойовими бронемашинами та артилерією. Дислокація підрозділу особлива тим, що загрожує і росіянам, і українцям. Про причини нового рішення Кремля військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Костянтин Машовець розповів на сторінці Facebook.

Машовець пояснив, що підрозділи Росгвардії мали б опинитись на тимчасово окупованих територіях України. Натомість їх розмістили у чотирьох населених пунктах — Сирцево, Яковлево, Строїтель, Дмитріївка — у Бєлгородській області. Населені пункти розміщені за 40 км від кордону з Україною вздовж шляху, який прямує з Бєлгорода у напрямку Москви. На думку оглядача, можливе призначення цих частин — не наступ на Харків.

Бєлгородська область, відстань частин Росгвардії до українського кордону Фото: Google Maps

Нових підрозділів не вистачить для нової атаки на Харків, ідеться у публікації.

Натомість вони підійдуть для "нарощування спроможностей угрупування "Белгород" в обороні та блокуванні певних районів, шляхів та комунікацій". Про серйозність подібного нарощування свідчить особистий контроль високопоставлених офіцерів ЗС РФ: начальника штабу Сухопутних військ Південного військового округу РФ Олександра Лапіна та командувача Південного округу Росгвардії Ігоря Турченюка. У дописі оглядач перелічує, що саме перекинуто під Бєлгород:

особовий склад — 2 307 ос.;

танків — 14-16 шт.;

бойових бронемашин піхоти — 142 шт.;

гармат — 32 шт.

Машовець опублікував два можливих пояснення перекидання нових підрозділів ЗС РФ у Бєлгородську область.

По-перше, росіяни намагаються прикрити дорогу на Москву на час президентських виборів. З одного боку, очікують атаку "Російського добровольчого корпусу" та "Легіону "Свобода Росії". З іншого боку у Кремлі допускають, що в районі Бєлгорода може повторитись "вагнерівський досвід". У цьому контексті варто згадати нині покійного власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, який під час заколоту у червні 2023 року рухався автотрасою у напрямку Москви, пояснив автор допису.

По-друге, російська влада продовжує влаштовувати інформаційно-психологічні спецоперації проти українців, щоб змусити їх тривожитись через можливість нової атаки на Харків.

Події в Бєлгороді — деталі

Раніше Фокус публікував про низку надзвичайних подій, які відбулись у Бєлгородській області протягом останніх тижнів. Наприклад, 15 лютого Міноборони РФ відзвітувало про відбиття повітряної атаки, під час якої стались руйнування торговельного центру на околиці обласного центру. 8 лютого місто начебто обстріляли з РСЗВ "Вільха" та "Ураган", запевняло російське командування.

Тим часом у РФ у колонії помер російський опозиціонер Олексій Навальний. 19 лютого його дружина, Юлія Навальна, заявила, що продовжить справу чоловіка.