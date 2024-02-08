"Вільха", "Урагани", БПЛА над Бєлгородом: в РФ кажуть про комплексну повітряну атаку (фото)

Російське командування відзвітувало про знешкодження всіх повітряних цілей над Бєлгородом. Місцеві жителі скаржаться на уламки та пошкодження контактної електромережі.

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8 лютого над Бєлгородською областю помітили снаряди, начебто запущені реактивними системами залпового вогню (РСЗВ) "Вільха" й "Ураган" із території України. Російські сили ППО запевнили, що знешкодили всі повітряні цілі. Про деталі повітряної атаки розповіли в Telegram-каналі Міноборони Росії.

У дописі російських урядовців вказується, що в Бєлгородській області міг статися "терористичний акт" унаслідок атаки "київського режиму".

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Для атаки начебто використали вісім снарядів РСЗВ "Вільха" та чотири "урагани": усі цілі збиті комплексами ППО. Час удару — 16:30 за Києвом. За годину до цього, о 15:30 за Києвом, вдалося збити український БПЛА, відзвітували в Міноборони РФ.

Міноборони РФ — про Бєлгородську область 8 лютого Фото: Міноборони РФ

"Вільха" — українська РСЗВ, здатна зробити залп 8—12 ракет калібру 300 мм, які можуть дістати на відстані близько 100 км. Принцип наведення на ціль — орієнтація за системою GPS. "Ураган" — РСЗВ радянського виробництва, яка робить залп 16 снарядів, здатних подолати відстань до 35 км.

Удари по об'єктах ЗС РФ — деталі

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков підтвердив, що над регіоном дійсно було гучно через повітряну загрозу та роботу ППО. За його словами, протягом дня відбулося дві атаки: спершу летіли БПЛА (14:37 по Києву), потім — ракети. Уламки збитих пристроїв упали біля села Гостищево, де пошкодили контактну мережу залізниці. У підсумку довелося спиняти рух потягів на невеликій ділянці. Ще одна точка падіння уламків — село Безсонівка.

Зазначимо, відстань від Гостищева до кордону України — близько 50 км. Село розташоване північно-східніше від Бєлгорода. Безсонівка — за 20 км.

Бєлгородська область — де падали уламки Фото: Google Maps

Жителі Бєлгородської області розмістили фото й відео, зняті під час повітряної атаки. Зокрема, показали сліди від ракет ППО й уламки невідомого походження, які попадали на приватні будинки.

Бєлгородська область - пуски ракет Бєлгородська область - сліди пусків Бєлгородська область - невідома ціль у небі Бєлгородська область - уламок невідомого пристрою

7 лютого в Бєлгородській області також сталася атака невідомих об'єктів. Місцева влада заявила, що почалася пожежа на промислових підприємствах. Утім, Міноборони Росії відзвітувало, що всі об'єкти вдалося збити. 5 січня також повідомляли про "тривожну" ніч: тоді також росіяни полювали на ракети "Вільха", — розповіло командування ЗС РФ.

Нагадуємо, у ніч на 8 лютого ворог атакував Україну 17 дронами-камікадзе Shahed-136. Розслідувачі з'ясували, що росіяни сплатили за технологію виробництва цих пристроїв понад 4 млрд дол.