Зеленський провів Ставку: плацдарм у Кринках, лінія оборони за Авдіївкою, винищувачі F-16

За словами глави держави, Главком Сирський розповів про останні зміни на фронті, а начальник ГУР виступив із доповіддю про плани росіян.

Президент України Володимир Зеленський провів Ставку Верховного головнокомандувача, на якій зустрівся з главою ГУР Кирилом Будановим і головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. Про це глава держави написав у себе в Telegram.

За словами Зеленського, головком Сирський розповів про останні зміни на фронті.

"Ситуація за всіма основними напрямками, оборонні дії та окремі наступальні операції. Надходження і витрата боєприпасів, ракет, дронів", — зазначив президент.

Також із доповіддю про плани російських окупантів виступив Кирило Буданов

"Детально розглянули ситуацію на Авдіївському та Південному напрямках. Авдіївка — нова лінія оборони, зміцнення рубежів, подальші наміри ворога. Кринки — наші морські піхотинці надійно тримають плацдарм. Ворог спромігся тільки на дезінформаційну операцію", — написав Зеленський.

Крім того, на Ставці була окрема закрита доповідь щодо всього, що стосується літаків F-16. Обговорювали кількість першої партії винищувачів і терміни отримання.

"Підготовка інфраструктури та персоналу. Уточнили календар подальшого навчання пілотів, техніків і отримання наступних літаків", — написав президент.

Володимир Зеленський провів Ставку Фото: Скріншот

Нагадаємо, Зеленський прокоментував захоплення РФ Авдіївки.

"За ці два роки вони окупували Харківську область і зараз ми перебуваємо в цьому регіоні. Ми розблокували Чорне море, тепер у нас є їхні зернові маршрути тощо, і ми знищили багато кораблів Російського флоту", — наголосив Зеленський.

Також президент розповів, що робитиме Україна, якщо США не схвалять допомогу. За словами українського лідера, без підтримки Вашингтона українським бійцям буде складніше битися на фронті і, як результат, буде більше жертв.