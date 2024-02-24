Що Канада та Італія пообіцяла Україні у підписаних угодах: перші подробиці (фото)

Угоди між Україною та Італією і Канадою діятимуть протягом 10 років і можуть бути подовжені, поки Україна не стане членом НАТО.

Президент України Володимир Зеленський підписав 24 лютого, у другу річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну, угоди про гарантії безпеки з прем'єрами Канади та Італії — Джастіном Трюдо та Джорджією Мелоні. Про це повідомляє у власному Facebook заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква.

Як підкреслює посадовець, це вже п'ята та шоста країни, які взяли на себе зобов'язання.

Безпекові зобов’язання головуючої в G7 Італії

Від початку повномасштабної війни Італія виділила Україні понад 2 мільярди євро різнобічної допомоги та надала вісім пакетів військової допомоги. Країна має намір зберегти той самий рівень підтримки у 2024 році та вже продовжила на весь цей рік дію відповідного законодавства.

Згідно із положеннями Угоди:

Італія надаватиме Україні своєчасну безпекову допомогу, сучасне військове обладнання (включаючи військову медичну підтримку) та зброю на суші, в повітрі та на морі, в космічному та кіберпросторах. Положення передбачає конкретний перелік видів озброєнь, зокрема засоби далекобійного ураження;

учасники угоди поглиблять співпрацю у сферах оборонної промисловості, розвідки, кібер- та інформаційної безпеки, боротьби з організованою злочинністю, розмінування;

Італія зобов’язується брати участь у відновленні та відбудові України та прийматиме Конференцію з відновлення України у 2025 році. Ба більше, Італія продовжуватиме своє партнерство з Одесою та Одеською областю з метою надання підтримки, зокрема фінансової, в її відбудові, забезпеченні стабільності та реформах;

окремі блоки документу фіксують співпрацю в питаннях санкційного тиску на країну-агресора, відшкодування заподіяних Росією збитків та притягнення РФ до відповідальності;

Італія закріпила чітку підтримку членства України в ЄС та НАТО та підтримуватиме Україну на шляху реформ;

зафіксовано механізм 24-годинного екстреного реагування у разі повторної військової агресії проти України.

Фото: Facebook

Італія продовжуватиме надавати свою допомогу Україні протягом 10-річного строку дії Угоди.

Безпекові зобов’язання Канади

Канада — перша країна поза європейського регіону, що формалізувала свої безпекові зобов’язання стосовно України.

За обумовленою схемою закріплено конкретні обсяги допомоги — у 2024 році Канада надасть Україні макроекономічної та військової підтримки на суму 3,02 мільярда канадських доларів (2,2 мільярда доларів США).

З принципових вперше зафіксовано такі положення:

угода засновує Канадсько-Українське стратегічне безпекове партнерство, яке визначає сфери для посилення співпраці в різних галузях, включаючи оборону;

документ передбачає допомогу у зміцненні спроможностей України для належного реагування не лише на нову агресію, а й на можливу ескалацію поточної;

відзначено провідну роль Канади у поверненні в Україну депортованих або примусово переміщених до РФ дітей, у тому числі у рамках відповідної Міжнародної коаліції. Учасники й надалі співпрацюватимуть з метою їх якнайшвидшого повернення;

зафіксовано підтримку та підготовку Україну на шляху її інтеграції до НАТО;

закріплено блок щодо підтримки українських ветеранів війни;

гарантовано механізм 24-годинного екстреного реагування у разі повторної військової агресії проти України.

Фото: Facebook

Угода між Україною та Канадою набуває чинності з дати її підписання та діятиме протягом 10 років, але може бути подовжена, поки Україна не стане членом НАТО.

Водночас протягом 3 років з моменту підписання угода може бути переглянута для її оновлення. Такі оновлення можуть відбуватися на постійній основі, якщо це буде необхідно.

Гарантії безпеки для України

Нагадаємо, на Вільнюському саміті НАТО країни G7 підписали декларацію про гарантії безпеки для України, до якої згодом приєдналася ще низка країн. Декларація передбачає укладення двосторонньої угоди між країною-підписантом та Україною. Кожна угода з окремо взятою країною унікальна.

Першу угоду про гарантії безпеки було підписано на початку січня 2024 року з Британією.

Під час візиту до Європи в лютому Зеленський підписав відповідні угоди з Німеччиною та Францією.

Крім того, 23 лютого, під час візиту в Україну данської прем'єр-міністерки Метте Фредеріксен, угоду про гарантії безпеки було підписано з Данією.

У річницю повномасштабного вторгнення ЗС РФ до українців звернувся головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Воєначальник згадав головні досягнення України на передовій.