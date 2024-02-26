Знищення А-50 і ЗРК С-400: ЗСУ "розчищають" дорогу для майбутніх F-16, — експерти

Українські служби, вважають аналітики, не дарма націлилися на російські літаки А-50 і ракетні комплекси ППО, оскільки у зв'язці вони становлять небезпеку для винищувачів F-16.

Російська армія в боротьбі проти української фронтової авіації активно використовувала зв'язку із зенітно-ракетних комплексів С-400 і літаків дальнього радіолокаційного виявлення (ДРЛВ) А-50(У). Тому українські збройні сили "поклали око" на ці системи, і це має певний сенс, особливо напередодні отримання західних винищувачів F-16. Про це йдеться в матеріалі The Eurasian Times.

Збройні сили України, ймовірно, ставлять за мету послабити протиповітряну оборону противника, важливою частиною якої і є літаки А-50. Крім того, очевидно, небезпеку становлять і ЗРК С-400, озброєні ракетами 40Н6 із заявленою дальністю до 380 км.

Експерти зазначають, що російські фахівці з планування сподіваються, що 40Н6 також зможе збивати винищувачі F-16, які Україна, як очікується, незабаром отримає. Ця можлива тактика також має в собі той самий синтез С-400 і А-50.

Однак українським збройним силам вдалося вразити два літаки-розвідники та кілька пускових установок ЗРК, застосовуючи, як висловилися оглядачі, "різні тактики, перевантажуючи ППО і відволікаючи нальоти з різних боків".

Дружній вогонь

Автори публікації звернули увагу, що російські профільні канали по-своєму трактують нещодавню поразку літака А-50, розкручуючи версію про загибель машини внаслідок дружнього вогню.

Зокрема було озвучено причини, що призвели до такої ситуації, — це хронічно погана "координація між ППО і різними видами авіації". Як аргумент стверджувалося, що Україна нібито "сипле ракетами всіх типів і в повітря, і на землю просто в надії на результат". Це максимально ускладнює повітряну обстановку, тому ЗРК могли помилково вибрати ціль, сплутавши українську ракету з власним літаком.

Тим часом ця версія суперечить заяві керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова — він заявив, що російський літак А-50 знищили внаслідок спеціальної операції українських служб, яка готувалася два тижні.

Висновки

У будь-якому разі, удари по С-400 і ослаблення російського флоту ДРЛВ передують швидкій появі F-16 на українському полі бою, які являють собою дві найбільші загрози для винищувачів.

"Навмисно чи ні, але Україна розчищає простір для F-16, і завдання Росії стає набагато складнішим. Втрата літака ДРЛВ означає серйозну загрозу для її найкращих бойових літаків, таких як Су-35, і катастрофу для інших винищувачів", — підсумували експерти.

Нагадаємо, у жовтні 2023 року українські сили знищили систему С-400 на окупованій частині Луганської області.