"Ціна свободи висока": Кулеба закликав українців за кордоном повернутися, щоб боротися з РФ

Міністр закордонних справ заявив, що ті, хто може повернутися, нехай повертаються і допомагають Україні боротися і вижити своїм особистим внеском. Багато хто дуже втомився від війни, але це не означає, що українці готові здатися.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба закликав українців за кордоном повернутися додому, щоб допомогти країні боротися з російськими окупантами. Свою думку він висловив в інтерв'ю виданню The Irish Times.

"Ми поважаємо індивідуальний вибір кожної людини, але також закликаємо всіх українців, які залишили країну з початку повномасштабного вторгнення, розглянути варіант повернення додому", — сказав міністр.

За словами Кулеби, деякі не можуть цього зробити через проблеми зі здоров'ям або з інших причин.

"Але ті, у кого є вибір, можуть повернутися і допомогти Україні боротися і вижити своїм прямим особистим внеском", — сказав він.

Голова МЗС також зазначив, що українці пережили століття правління імперських держав, криваву бійню двох світових воєн, руйнівний голодомор 1932-33 років, спричинений політикою Сталіна, радянські репресії проти національної ідентичності та найстрашнішу ядерну катастрофу в Чорнобилі 1986 року.

"Невже хтось думає, що нація, яка пережила все це, просто підніме руки і дозволить російським окупантам захопити нашу землю, вбивати наших людей, грабувати наші домівки, ґвалтувати жінок і встановлювати свою диктатуру на нашій землі? Ні в якому разі", — сказав Кулеба.

Він зазначив, що люди дуже втомилися від війни, але це не означає, що Україна готова здатися.

"Навпаки, українці надто добре знають зі свого минулого, що ціна свободи висока, але ціна несвободи й окупації набагато вища", — додав Кулеба.

Нагадаємо, у МЗС закликали заборонити експорт снарядів з ЄС в інші країни, крім України. Дмитро Кулеба зазначив, що західні партнери надто пізно ухвалили рішення про нарощування власного виробництва боєприпасів і визнають цю помилку.

Також 20 лютого Кулеба назвав одну з причин, чому ЗСУ вийшли з Авдіївки. За словами українського дипломата, західним партнерам час ухвалювати рішення більш оперативно, адже кожен день дебатів в одному місці — смерті в іншому.