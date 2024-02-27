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Горіли 45 соток: як виглядає поле, на якому упав російський літак А-50 (фото)

Олена Бурдейна
Фото: Wikimedia Commons | ДРЛВ А-50 збили над Краснодарським краєм РФ

Російський літак упав за 50 метрів від житлового будинку на хуторі Трудова Вірменія. Внаслідок вибуху майже вигоріло поле, розташоване неподалік.

Місцем падіння літака далекого радіолокаційного виявлення (ДРЛВ) А-50, який розбився 23 лютого у Краснодарському краї, виявилось поле на околиці хутора Трудова Вірменія у Краснодарському краї РФ. Супутникові світлини, зроблені до та після інциденту, опублікували на порталі "Радио Свобода. Россия".

На супутникових світлинах можна побачити місцевість в Трудовій Вірменії. На кадрах до інциденту (дата не вказується) — поле, розташоване на березі річки Мігута.

Місце падіння А-50 - до інцидента 23 лютого
Фото: Радио Свобода

Наступна світлина зроблена після падіння літака. На ній видно чорну пляму, яка займає ледь не половину поля.

Місце падіння А-50 - після інциденту 23 лютого
Фото: Радио Свобода

Журналісти обвели межі чорної плями і визначили орієнтовну площу, пошкоджену внаслідок інциденту — це приблизно 4500 кв. м (або 45 соток). Чорнота на місці падіння означає, що палала сильна пожежа.

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На зображенні Google Earth можна помітити, що зліва від місця падіння розташовані господарські споруди — вони могли бути зруйновані. За 50 м на північ — житловий будинок та вулиця Широкля — єдина на хуторі Трудова Вірменія.

Літак А-50 — місце падіння біля хутора в РФ
Фото: Google Earth

Падіння А-50 — як упав другий літак ЗС РФ

Зазначимо, 23 лютого у мережі опублікували кадри падіння тоді ще невідомого повітряного судна. Росіяни опублікували відео, на якому літак спершу викидає низку теплових пасток, але потім по ньому все ж прилітає снаряд. На інших кадрах показали пожежу на місці падіння, а також уламки з ясно видимими підписами компонентів.

В ГУР Міноборони України підтвердили, що завдяки тісній співпраці з Повітряними силами ЗСУ Україні вдалось вистежити та збити черговий літак-шпигун, орієнтовною вартістю приблизно 400 млн дол. Розвідники опублікували інфографіку, яка показала траєкторію руху літака і те, як змінювались параметри польоту.

Російські військкори заявили, що знищення А-50 — це наслідок "френдлі-фаєра" сил ППО ЗС РФ. Водночас з українського боку не називають точний засіб ураження. Тим часом військові експерти розглядають кілька версій: серед них — західний комплекс ППО Patriot або вдосконалений комплекс С-200.

Попередній випадок збиття А-50 стався 14 лютого. Удар завдали над Азовським морем: уламки літака потонули або їх викинуло на берег. Літак супроводження — командний пункт Іл-22 — зумів дістатись до найближчого аеропорту.

Нагадуємо, 27 лютого ЗС РФ втратили ще два повітряних судна — ЗСУ збили винищувачі-бомбардувальники Су-34, які скидали КАБи на східному відрізку фронту. Військовий оглядач зауважив, що втрати російської авіації не настільки потужні, щоб це відобразилось на кількості запущених авіабомб.