"Ми скоро продемонструємо": Путін пригрозив застосуванням ядерного комплексу "Сармат" (відео)

За словами російського президента, у бою вже застосовували комплекс "Циркон", гіперзвукові блоки міжконтинентальної дальності "Авангард" і лазерні комплекси "Пересвет".

Президент Росії Володимир Путін заявив, що армія РФ готова продемонструвати новітню ракетну ядерну систему "Сармат" на бойовому чергуванні. Про це він заявив у посланні Федеральним Зборам, передає російське видання РБК.

"У війська поставлено ракети "Сармат". Ми скоро продемонструємо їх на бойовому чергуванні", — сказав президент РФ.

Путін заявив, що в бою вже застосовували комплекс "Циркон", гіперзвукові блоки міжконтинентальної дальності "Авангард" і лазерні комплекси "Пересвет".

За словами російського лідера, також тривають випробування крилатої ракети необмеженої дальності "Буревісник" і безпілотного підводного апарату "Посейдон".

Що відомо про ядерну систему "Сармат"

РС-28 "Сармат" — російський стратегічний ракетний комплекс шахтного базування п'ятого покоління з важкою багатоступеневою рідинною міжконтинентальною балістичною ракетою.

Ракета може бути запущена з мобільних пускових установок, що дає змогу знизити ризик її знищення на старті. За даними росіян, ракета має низку технологічних новинок, що дають їй змогу уникнути систем протиповітряної оборони противника.

РС-28 "Сармат"

Технічні характеристики:

довжина ракети Сармат — 35 м;

стартова маса — 208 т;

маса закидання — близько 10 т;

дальність польоту ракети — 16 тис. км;

кількість ядерних боєголовок — до 15 шт;

сила вибуху кожної боєголовки: до 750 кт TNT.

Російські ЗМІ часто пишуть, що ракета може вразити США боєголовкою в 10 тонн через Південний полюс. Нібито траєкторія дозволить обійти систему ППО. Однак виявилося, що відстань становить понад 28 000 кілометрів — більше заявленої дальності польоту.

Нагадаємо, 21 лютого повідомлялося, що Росія може запустити ядерну зброю в космос уже 2024 року. Згідно з поточними оцінками, Москва не планує підривати будь-яку орбітальну зброю, але існує ризик аварії, а ядерний вибух потенційно може зачепити близько третини супутників і завдати шкоди системам зв'язку на Землі.

16 лютого президент США Джо Байден доручив адміністрації Білого дому почати прямі переговори з Росією про випробування смертоносної зброї в космосі. За словами речника Білого дому Джона Кірбі, не йдеться про зброю, яка може бути використана для нападу на людей на землі.