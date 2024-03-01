13 літаків та майже 28 500 бійців: озвучено втрати ЗС РФ у лютому (фото)
Впродовж лютого 2024 року російські війська активно втрачали особовий склад, танки, бойові броньовані машини, артилерійські системи та установки ППО.
За місяць 2024 року, з 1 лютого по 1 березня, втрати ворога становили 28 450 окупантів і 3 854 одиниці озброєння і військової техніки. Про це у власному телеграм-каналі повідомив командувач Сухопутних військ, генерал-лейтенант Олександр Павлюк.
Серед знищеної протягом лютого військової техніки російських військ:
- 288 танків;
- 809 бойових броньованих машин;
- 878 артилерійських систем;
- 24 РСЗВ;
- 28 установок ППО;
- 2 кораблі;
- 939 одиниць автотехніки;
- 149 одиниць спецтехніки.
Неабияких успіхів досягли ЗСУ у повітряному просторі. Протягом лютого було збито:
- 1 гелікоптер;
- 13 літаків;
- 658 БпЛА;
- 65 ракет.
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У першому місяці цьогоріч Силами оборони України ліквідовано близько 26 220 осіб особового складу противника.
Також нашими оборонцями знищено значну кількість озброєння та військової техніки російських військ:
- 339 танків;
- 686 бойових броньованих машин;
- 746 артилерійських систем;
- 33 РСЗВ;
- 38 установок ППО;
- 937 одиниць автотехніки;
- 185 одиниць спецтехніки противника.
Було збито 3 літаки, а також 479 БпЛА та 138 ворожих ракет.
Фокус писав, що російські окупанти вже втратили на території України ті обсяги ресурсів, з якими наступали 24 лютого 2022 року. Про це йдеться у звіті розвідки Міністерства оборони Великої Британії, опублікованому у другу річницю повномасштабного вторгнення.