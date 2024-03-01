13 літаків та майже 28 500 бійців: озвучено втрати ЗС РФ у лютому (фото)

Впродовж лютого 2024 року російські війська активно втрачали особовий склад, танки, бойові броньовані машини, артилерійські системи та установки ППО.

За місяць 2024 року, з 1 лютого по 1 березня, втрати ворога становили 28 450 окупантів і 3 854 одиниці озброєння і військової техніки. Про це у власному телеграм-каналі повідомив командувач Сухопутних військ, генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

Серед знищеної протягом лютого військової техніки російських військ:

288 танків;

809 бойових броньованих машин;

878 артилерійських систем;

24 РСЗВ;

28 установок ППО;

2 кораблі;

939 одиниць автотехніки;

149 одиниць спецтехніки.

Неабияких успіхів досягли ЗСУ у повітряному просторі. Протягом лютого було збито:

1 гелікоптер;

13 літаків;

658 БпЛА;

65 ракет.

Фото: Telegram

Втрати росіян у січні 2024 року

У першому місяці цьогоріч Силами оборони України ліквідовано близько 26 220 осіб особового складу противника.

Також нашими оборонцями знищено значну кількість озброєння та військової техніки російських військ:

339 танків;

686 бойових броньованих машин;

746 артилерійських систем;

33 РСЗВ;

38 установок ППО;

937 одиниць автотехніки;

185 одиниць спецтехніки противника.

Було збито 3 літаки, а також 479 БпЛА та 138 ворожих ракет.

Фокус писав, що російські окупанти вже втратили на території України ті обсяги ресурсів, з якими наступали 24 лютого 2022 року. Про це йдеться у звіті розвідки Міністерства оборони Великої Британії, опублікованому у другу річницю повномасштабного вторгнення.