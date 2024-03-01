Велика Британія підштовхує Німеччину відправити Україні ракети Taurus, — Bloomberg

Один із посадовців, який говорив на умовах анонімності, зауважив, що у Берліні "повинні припинити шукати виправдання". Позицію Олафа Шольца у Лондоні називають "ляпасом союзникам".

Уряд Великої Британії в приватному порядку закликав Німеччину передати Україні ракети далекого радіусу дії Taurus. Про це повідомило видання Bloomberg із посиланням на джерела.

За словами джерел, високопоставлені британські міністри та офіційні особи неодноразово давали зрозуміти Німеччині, що Україні дуже потрібні її ракети Taurus.

Один із посадовців, який говорив на умовах анонімності, зауважив, що "Німеччина повинна припинити шукати виправдання".

Як додають у виданні, Лондон пропонував рішення для подолання опору Берліна щодо відправки ракет, включаючи угоду про обмін, згідно з якою постачатиме Україні більше Storm Shadow, а Німеччина натомість надасть Британії далекобійні ракети на заміну.

"Заяви канцлера ФРН Олафа Шольца неправильні, безвідповідальні та є ляпасом союзникам. Шольц повинен дати Taurus і припинити стримувати безпеку Європи", — наголосила голова комітету в закордонних справах Палати громад Алісія Кернс, додає Bloomberg.

Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що утримується від постачань ракет Taurus в Україну, оскільки їх дальність могла б дати змогу Києву "досягти конкретної цілі де-небудь у Москві".

22 лютого німецький Бундестаг проголосував за рекомендацію, яка закликає виділити додаткову допомогу Україні. Йдеться, зокрема, про надання Києву далекобійних ракет Taurus.

Зі свого боку Олаф Шольц 26 лютого вкотре виступив проти поставок Україні ракет Taurus, пояснивши свою позицію ризиком втягнути Німеччину у війну з Росією. Він заявив, що його дратує відсутність балансу між тим, що дійсно потрібно зараз Києву, і дискусією про ракети Taurus.