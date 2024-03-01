Ні екстрадиції, ні підозр: Норвегія ігнорує запити щодо вагнерівця Андрія Медведєва (фото)

Вагнерівець Андрій Медведєв спершу втік до РФ, а потім намагався туди повернутись. Після цього він отримав дозвіл на проживання у Норвегії, а віддавати його Україні не планують.

Норвезька поліція отримала три запити від Офісу генерального прокурора (ОГП) України щодо екскомандира ПВК "Вагнер" Андрія Медведєва, який взимку 2023 року утік з РФ. Росіянина вдалось допитати, але отриманих доказів недостатньо, щоб оголосити йому підозру і вимагати екстрадиції. Про деталі справи вагнерівця Медведєва розповіли на порталі Liga.net.

Журналіст Liga.net Артем Джеріпа отримав відповідь на запит щодо можливості екстрадиції в Україну ексвагнерівця Андрія Медведєва. У офісі генпрокурора повідомили, що цю процедуру не можуть запустити, оскільки не змогли зібрати достатньо доказів для висунення підозри. Причина цієї ситуації — обмежена допомога, яку надає норвезька поліція.

До слідчих у Норвегії надсилали три запити: 25 січня, 11 квітня та 19 травня 2023 року. Українці просили дати можливість допитати росіянина "як свідка". Запит українських слідчих виконали "частково", вказується у документі ОГП. Що саме означає "частково", не вказується.

Тим часом Україна веде кримінальне провадження щодо злочинів РФ в цілому та злочинів найманців ПВК "Вагнер", які беруть участь у російсько-українській війні. Перелічуються статті Кримінального кодексу, які стосуються справи: ч. 1 с. 255 (створення злочинного угрупування), ст. 436 (пропаганда війни), ч. 1 ст. 437 (участь у агресивній війні), ч. 1 ст. 447 (найманство). З жодної з цих статей Медведєв не отримав ні підозр, ні запиту на арешт, ні оголошення в розшук. Отже, "підстави для його екстрадиції відсутні".

Вагнерівець Андрій Медведєв - відповідь прокурорів Фото: LIGA.net

На порталі розповіли, що журналісти своєю чергою тричі звертались до KRIPOS — національного підрозділу по боротьбі з організованою та іншою тяжкою злочинністю Норвегії. Норвезькі посадовці підтвердили, що дійсно не отримували запитів на екстрадицію Медведєва. Натомість росіянин проходить у них як свідок і може вільно пересуватись у межах країни.

Зазначимо, на порталі Офісу генпрокурора немає згадок про справу вагнерівця, який утік до Норвегії.

Злочини РФ — втеча вагнерівця Андрія Медведєва

Андрій Медведєв — екскомандир ПВК "Вагнер", який у січні 2023 року утік до Норвегії та попросив політичного притулку. Під час розмови з норвезькими правоохоронцями він заявив, що готовий розповісти деталі про злочини ЗС РФ в Україні — зокрема, про катування полонених. Крім того, як з'ясувалось, він міг бути знайомий з іншим вагнерівцем — Євгеном Нужиним: чоловік потрапив в полон ЗСУ, а потім його начебто викрали росіяни та убили.

Восени 2023 року Медведєв спробував повернутись у РФ, але його затримали під час спроби нелегально перетнути кордон. У лютому 2024 році він отримав право на тимчасове проживання.

Нагадуємо, 24 лютого 2024 року Медведєва затримали за бійку біля пабу, розповіли на норвезькому порталі TV2.