Тактика випаленої землі: ЗСУ розказали, чому РФ може просуватись на землі

За словами Іллі Євлаша, під час боїв за Авдіївку ворог масово бомбардував КАБами і ФАБами, частково і через це росіяни змогли захопити місто.

Російська армія має певні успіхи в просуванні на сході України. Начальник пресслужби ОСУВ "Хортиця" Ілля Євлаш в коментарі 24 каналу розповів, як окупанти змінили тактику для наступу.

Окупанти змінили акцент з ударів по критичній інфраструктурі на масове застосування ФАБів і КАБів, які скидаються з тактичних бомбардувальників Су-34. Росія не здатна виробляти ракети у кількості, щоб підтримувати застосування боєприпасів на високому рівні. Через це окупанти перейшли до модернізації звичайних радянських фугасних бомб на керовані снаряди.

"Зараз вони намагаються ставити ставку на закидування переднього краю бомбами. Вони просуватимуться по випаленій землі в глибину нашої оборони. Ми вже бачили ефективне та нестандартне рішення розв'язання цієї проблеми – "сушкопад"", – розказав Євлаш.

Також він додав, що за останні два тижні українські військові збили щонайменше 14 літаків, щоб вони більше не створювали проблем для захисників. Проте Росія має ще сотні бомбардувальників, а тому Україні треба продовжувати пошуки ефективної зброї проти російської авіації.

Військові кажуть, що Авдіївський плацдарм показав, що окупанти почали масово застосовувати КАБи. Через це вони змогли просунутись й захопити місто, зауважив Євлаш.

Нагадаємо, 2 березня ексспівробітник СБУ розказав, як довго ЗС РФ зможуть просуватись на Авдіївському напрямку.

ЗМІ також писали, що Україна має надто слабку оборону, тому російські війська мають можливість просуватись на сході.