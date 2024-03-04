Російський танк "Армата" виявився задорогим для ЗС РФ: на фронті не зʼявиться

За словами гендиректора "Ростеха" Сергія Чемезова, краще купити для армії дешевші Т-90. При тому у РФ щонайменше двічі заявляли про перше застосування "Армати" на війні.

Генеральний директор "Ростеха" Сергій Чемезов заявив, що танк Т-14 "Армата" виявився занадто дорогим для російської війни проти України. На фронті він не зʼявиться. Про це повідомляє "РІА Новини".

За словами Чемезова, російський танк Т-14 "Армата" перебуває на озброєні армії РФ. За своїми характеристиками машина переважає всі наявні танки, але через високу вартість машину не будуть використовувати на фронті. Простіше купити дешевші Т-90.

"Армата", вона, загалом-то, дорогувата. За своїм функціоналом, вона, звісно, набагато перевершує наявні танки, але занадто дорога, тому її зараз армія навряд чи буде використовувати. Простіше їм купити ті ж Т-90", — заявив Чемезов.

Також він додав. що зараз РФ потрібно купувати більше дешевших танків чи зразків озброєння. Наразі гендиректор "Ростех" вперше озвучив, що "Армати" все ж не будуть воювати проти України.

Т-14 "Армата" на російсько-українській війні

Росія майже весь 2023 рік заявляла про те, що Т-14 "Армата" вже використовується на війні. Вперше пропагандисти заявили про "застосування" "Армат" на полі бою в квітні 2023 року, а потім у липні це знову сталося вперше. Тоді ж повідомлялось, що танки нібито перебували під керівництвом угруповання військ "Південь".

У серпні 2023 року російська пропаганда заявила про виведення танків із зони бойових дій. За результатами машину відправили на доопрацювання. Проте жодних доказів про перекидання і бойове застосування "Армат" на фронті так і не зʼявилось.

Нагадаємо, 12 вересня ЗМІ писали, що реальне виробництво "Армат" розпочнеться не раніше 2025-2026 років.