Shahed атакували Суми: є поранені та влучання в критичну інфраструктуру, деталі (фото)

Семеро людей звернулися по медичну допомогу, а серед поранених є дитина. За даними місцевої влади, пошкоджено більш ніж десяток багатоповерхівок і дитячий садочок.

Уночі 6 березня Росія атакувала Суми іранськими дронами-камикадзе Shahed. Вибухи в місті пролунали близько першої години ночі. Про це повідомили в Сумській обласній прокуратурі.

Під ударом опинилися цивільні об'єкти.

"Застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, ворог атакував трьома БпЛА типу "Shahed" цивільні обʼєкти м. Суми", — заявили в прокуратурі.

По медичну допомогу звернулися 7 людей, серед поранених — 10-річний хлопчик. Пошкоджені помешкання в 11 багатоквартирних будинках, будівля дошкільного навчального закладу, а також 20 автомобілів.

Проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Фото: Сумська військова прокуратура

Голова Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх заявив про влучання на території міста.

"На підльоті до міста один "шахед" був збитий. Три "шахеди" зайшли в повітряний простір над містом Суми та влучили. Слава Богу й нашим силам ППО, які змінили курс, і ці "шахеди" влучили практично в мікрорайони й загиблих у нас немає. Але дуже сильно постраждала інфраструктура", — розповів Артюх.

За його словами, пошкоджено 40 автомобілів, 13 багатоповерхівок. Понад півтисячі вікон вибила ударна хвиля.

"Один "шахед" був націлений на лікарню міську і районну, де знаходилось близько 400 хворих, в тому числі півсотні, які буди обмежені в русі", — заявив голова ОВА.

Він додав, що за останні місяці це вперше БпЛА типу Shahed були націлені на об'єкти в Сумах.

Своєю чергою, секретар Сумської міської ради Артем Кобзар повідомив, що один безпілотник влучив по об’єкту критичної інфраструктури, два – по цивільних об’єктах.

Він додав, що садочки та школи функціонують у штатному режимі. А в садочку, де внаслідок удару пошкоджено вікна, працюватимуть чергові групи.

Нагадаємо, в ніч з 5 на 6 березня ЗС РФ атакували Україну п'ятьма зенітними керованими ракетами С-300 з тимчасово окупованої Донецької області та 42-ма ударними безпілотними літальними апаратами типу Shahed. Українська ППО знищила 38 дронів.

2 березня внаслідок влучання "шахеда" в будинок в Одесі загинуло 12 людей. П'ятеро з них — діти віком від 4 місяців до 9 років. Майже всі вони загинули разом зі своїми рідними — батьками.