РФ атакувала Суми з авіації: пошкоджена цивільна інфраструктура, — ОВА

У Сумській обласній військовій адміністрації наголосили, що наразі на місці влучань працюють всі необхідні служби. Усі наслідки атаки росіян уточнюються.

Російські окупанти продовжують обстрілювати мирні українські міста. У четвер, 7 березня, противник завдав авіаційно-ракетного удару по місту Суми. Про це повідомили у Сумській обласній військовій адміністрації у Telegram.

За інформацією ОВА, внаслідок ворожої атаки пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури. Наразі на місці влучань працюють всі необхідні служби.

У військовій адміністрації додали, що всі наслідки атаки росіян уточнюються.

У Сумській міській військовій адміністрації підтвердили інформацію про атаку окупантів міста з авіації, однак також не надали деталей про пошкодження та потерпілих.

Удари по Сумщині

Нагадаємо, у Сумській обласній прокуратурі повідомили, що уночі 6 березня Росія атакувала Суми іранськими дронами-камікадзе Shahed. Вибухи в місті пролунали близько першої години ночі. Під ударом опинилися цивільні об'єкти.

Тоді по медичну допомогу звернулися 7 людей, серед поранених — 10-річний хлопчик. Пошкоджені помешкання в 11 багатоквартирних будинках, будівля дошкільного навчального закладу, а також 20 автомобілів.

Також нагадаємо, що у ніч із 5 на 6 березня ЗС РФ атакували Україну п'ятьма зенітними керованими ракетами С-300 з тимчасово окупованої Донецької області й 42-ма ударними безпілотними літальними апаратами типу Shahed. Українська ППО знищила 38 дронів.

2 березня внаслідок влучання "шахеда" в будинок в Одесі загинуло 12 людей. П'ятеро з них — діти віком від 4 місяців до 9 років. Майже всі вони загинули разом зі своїми рідними — батьками.