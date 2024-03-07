Обстріляли школу та лікарні: в ОВА назвали наслідки ударів РФ по Сумах 7 березня (відео)
Унаслідок російського авіаудару пошкоджено приміщення школи, центральної міської лікарні, обласного центру екстреної медичної допомоги та водоканалу, розповіли в адміністрації.
Унаслідок атаки російських військ по місту Суми травмовано одну цивільну людину. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація в Telegram.
Пошкоджено приміщення школи, центральної міської лікарні, обласного центру екстреної медичної допомоги. Також є наслідки обстрілу водоканалу.
На місці удару працюють представники всіх екстрених служб. До ліквідації наслідків і надання допомоги долучилася гуманітарна місія "Проліска".
Удар РФ по Сумщині 7 березня
Російські окупанти й надалі обстрілюють мирні українські міста. У четвер, 7 березня, противник завдав авіаційно-ракетного удару по місту Суми.
У Сумській обласній військовій адміністрації наголосили, що наразі на місці влучань працюють усі необхідні служби. Усі наслідки атаки росіян уточнюються. Підтвердили інформацію про атаку окупантів міста з авіації, однак також не надали деталей про пошкодження та потерпілих.
Уночі 6 березня Росія також атакувала Суми іранськими дронами-камікадзе Shahed. Вибухи в місті пролунали близько першої години ночі. Під ударом опинилися цивільні об'єкти.
Тоді по медичну допомогу звернулися 7 людей, серед поранених — 10-річний хлопчик. Пошкоджені помешкання в 11 багатоквартирних будинках, будівля дошкільного навчального закладу, а також 20 автомобілів.
Нагадаємо, 7 березня війська РФ обстріляли Вовчанськ на Харківщині. Унаслідок атаки є жертви. Російські окупанти запустили авіабомби по місту, розташованому поблизу кордону з РФ. Від вибуху постраждали цивільні будинки та мирні люди — військових цілей поруч не було.