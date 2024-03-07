У ЗСУ знають, скільки військовозобов'язаних справді готові піти воювати, — військовий (відео)

Голова ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко зазначив, що наразі відбувається непомітна для сторонніх ротація виснажених підрозділів та проводиться їхнє злагодження з поповненням.

Наразі мобілізаційний резерв Збройних сил України, за підрахунками командування, становить близько 5 мільйонів людей. Дійсно готові йти на фронт, за даними соцопитування на сайті Texty.org.ua, майже 2,5 мільйони осіб. Такі цифри прокоментував 7 березня в ефірі телемарафону "Єдині новини" військовий, голова ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

Зважаючи на те, що онлайн було опитано 400 чоловіків, з яких 48% заявили про свою неготовність йти до війська, а майже 35% погодилися стати до лав Збройних сил, Тимочко вважає, що практично 50% військовозобов’язаних готові сприйняти питання мобілізації як процес, на який вони погодяться.

"Насправді це та золота середина, про яку ми говоримо, враховуючи те, що в нас шалено попрацювала російська пропаганда, попри те, що в нас уже велика кількість людей служить. Якщо розраховувати, що мобілізаційний ресурс у нас в Україні близько 5 мільйонів, і мільйон уже пішов служити, то ми можемо говорити, що з тих, хто залишився, це насправді готових так чи інакше нести військову службу — понад 2,5 мільйони. Нехай навіть два мільйони", — наголосив Тимочко.

Він зауважив, що це, між іншим, відповідь тим, хто дуже лементував і репетував, що мобілізувати 500 тисяч — це катастрофа для України.

В ефірі Тимочко розповів, що наразі відбувається непомітна для сторонніх ротація виснажених підрозділів, проводиться їхнє злагодження з новим поповненням, налагоджено відпочинок з подальшим доукомплектуванням військ.

"Але відведення бригади — це лише вершина айсберга. Підрозділи потрібно розмістити, захистити системами ППО тощо. Тобто це величезний обсяг роботи, якій передує так само масштабна робота структур, що опікуються цим. Добре, що наразі командування вміє дивитися наперед", — зазначив військовий.

І додав, що тут також дуже потрібна допомога наших союзників, які можуть прийняти ці підрозділи на ротацію, нададуть можливість вивести з-під загрози ракетних ударів, розвантажити логістику.

"І це насправді достатньо мінімізує можливі загрози", — підкреслив Тимочко.

Мобілізація в Україні

19 грудня Володимир Зеленський під час великої підсумкової пресконференції повідомив, що військові запропонували мобілізувати ще 450-500 тисяч українців.

30 січня уряд зареєстрував у Верховній Раді нову редакцію законопроєкту про мобілізацію. Серед нововведень — зниження призовного віку до 25 років, встановлення термінів для демобілізації — 36 місяців, введення добровільної мобілізації для засуджених, обмеження для ухилянтів, заборона обіймати посади на держслужбі без військової підготовки тощо.

7 лютого депутати Верховної Ради підтримали законопроєкт у першому читанні, але внесли туди 4195 поправок.

Нагадаємо, в березні деяким військовозобов'язаним громадянам можуть повторно вручити повістку про виклик до ТЦК. Це може статися у п'яти випадках.

Раніше представник Полтавського ТЦК та СП Роман Істомін заявив, що основним способом комплектування армії є мобілізації. За його словами, лише рекрутингом неможливо покрити потреби ЗСУ.

Нагадаємо, народний депутат і член профільного комітету Федір Веніславський пояснив, що право на відстрочку від мобілізації матимуть лише ті здобувачі вищої освіти, які здобувають її в послідовному форматі, а також аспіранти контрактної форми.

Також в Україні запровадять електронний кабінет для військовозобов'язаних, призовників і військовослужбовців.