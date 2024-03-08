Має дві мети: експерт пояснив, навіщо ЗС РФ масовано б'ють по Одесі

Росія хоче, аби Україна втратила вихід до Чорного моря, а цивільні громадяни боялися постійних масованих атак з боку Кремля.

Російська влада намагається вплинути на українців, щоночі обстрілюючи Одесу та Одеську область дронами-камікадзе чи ракетами. Головна фізична ціль ворог — вплинути на економіку та на пересічних громадян. Про плани РФ щодо Одещини розповів військовий експерт з Центру Разумкова Микола Сингуровський в інтерв'ю порталу "Обозреватель".

Журналісти поцікавились в експерта, чому ЗС РФ протягом останнього тижня щодня завдавала ударів по Одесі та області. Сингуровський пояснив, що таким чином Кремль планує досягнути дві мети, щоб дещо показати росіянам та українцям.

Перша глобальна мета Кремля — відрізати Україну від Чорного моря. Завдяки цьому буде втрачена можливість торгувати сільськогосподарською продукцією, а це зруйнує українську економіку. Крім того, подібні атаки показують росіянам, що вони здобувають хоча б такі "успіхи".

"Вони [російські загарбники — ред.] вже заявляли, мовляв, ми захопимо Миколаїв, Одесу, все південне узбережжя України. Для внутрішнього користування треба якось підтверджувати свої слова".

Друга мета РФ — дестабілізація психіки українців. Цього досягають, цілеспрямовано б'ючи по мирних містах.

"Вони [обстріли — ред.] вчиняються задля психологічного ефекту, щоб придушити нашу волю".

Обстріл Одеси — деталі

Зазначимо, протягом лютого та першого тижня березня ЗС РФ майже щоночі запускали дрони-камікадзе по Одесі та Одеській області. Наслідком удару 2 березня є загибель 12 людей, раніше писав Фокус. Згідно з даними командування Повітряними силами ЗСУ, у повітря здійнялось 17 дронів-камікадзе Shahed-136, з них було збито 14. Внаслідок російського обстрілу постраждали жителі Харківщини та Одещині. В Одещині дрон пошкодив кілька квартир житлового будинку: люди загинули в руїнах. Серед загиблих п'ятеро дітей: 3-місячний Тимофій, 4-місячна Єлизавета, 3-річний Марк, 8-річна Злата, 10-річний Сергій.

Нагадуємо, 7 березня росіяни вдарили по Одесі у момент, коли там перебував президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс. На відео з місця подій модна побачити дим над портом, тоді як політики перебували біля Морського вокзалу.

В ніч на 8 березня ЗС РФ знов запустили дрони-камікадзе, які загрожували Одещині та низці інших регіонів. Вдень 7 березня вибухи пролунали в Сумах: росіяни вдарили по місту керованими авіабомбами.