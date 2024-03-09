Не для захисту від ударів БПЛА: навіщо РФ малює фальшиві літаки на авіабазах (фото)

Російські військові намалювали літаки-приманки на дев'яти авіабазах. Приманки не відкидали тіні при сонячній погоді та не змінювали місце розташування, розповів аналітик Brady Africk.

Збройні сили Російської Федерації протягом року малювали літаки-приманки на своїх авіабазах, мова йде про Су-27, Су-35, МіГ-31, Ту-95МС тощо. Таким чином ворог нібито намагався збити з пантелику системи наведення українських далекобійних дронів-камікадзе або ж планувальників атак. Про це повідомило видання Defense Express.

Аналітик Brady Africk розповів у своєму X (Twitter) розповів, що РФ малювала літаки-приманки на дев'яти авіабазах. Проте на відміну від справжніх бортів, ці не відкидали тіні та не змінювали місце розташування.

Аналітики Defense Express зауважили, що масовість практики росіян з малювання фальшивих бортів виглядає незрозумілою. Оскільки на супутникових знімках чітко видно, що силуети не дають тіні при сонячній погоді. Крім цього, літаки промальовані з поганою деталізацією.

"Відповідно, тут виникає логіка, що якщо об’єкт в принципі виглядає фальшивим, то ніхто на нього наводити далекобійний дрон-камікадзе не стане взагалі", — йдеться у повідомленні.

Подібна ситуація виникає, якщо побачили, що супутники радіолокаційної розвідки не фіксують фальшиві літаки, які малює ворог, тому сумнів щодо націлювання на подібні об'єкти посилюється. Крім цього, самі росіяни не приділяли увагу "приманкам" у своїх публікаціях.

Навіщо росіяни малюють силуети літаків на авіабазах

У Defense Express розповіли, що переважна більшість збитих російських літаків падає за лінію фронту, тому одним із непрямих способів підрахунку чи підтвердження втрат ЗС РФ може бути фіксація за супутниковими знімками, зокрема скільки бортів стоїть на тій чи іншій авіабазі в конкретний момент часу.

Після довготривалого спостереження за декількома російськими авіабазами аналітики припустили, що ворог намагається малювати фальшиві літаки для того, щоб ускладнити ймовірний підрахунок втрат за супутниковими знімками. До того ж подібна практика фіксувалася саме на авіабазах, розміщених у відносній близькості до лінії фронту.

Нагадаємо, 30 грудня 2023 року OSINT-розслідувач Brady Africk повідомив, що росіяни намалювали декілька літаків на військовій авіабазі в Приморсько-Ахтарську на березі Азовського моря. Зокрема, ворог це робить для того, аби ввести в оману спостерігачів із космосу.

8 березня військовий експерт Defence Express Іван Киричевський розповів, що українські бійці збивають ворожі винищувачі на відстані понад 150 кілометрів. З його слів, для цього можуть використовувати ЗРК Patriot та ЗРК дальнього радіуса дії С-200.