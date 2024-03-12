Потужний вибух на фронті: ССО "знешкодили" російський комплекс "Бук-М1" (відео)

У війську похизувались черговим "нищівним ударом" по ворогу. У ССО підкреслили, що комплексна робота "дала свій результат".

Українські захисники ліквідували на фронті ворожий багатофункціональний високомобільний зенітний ракетний комплекс "Бук-М1". Кадрами з поля бою поділилась 12 березня пресслужба Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.

"Знищено ворожий ЗРК "Бук-М1". Чергова успішна комплексна робота підрозділів ССО та розрахунків вогневих засобів у складі розвідувально-ударних груп дала свій результат", — підкреслили в ССО.

У війську зазначили, що продовжують завдавати "нищівних ударів" по російських окупантах завдяки ефективному поєднанню двох факторів. Йдеться про розвідувальні можливості ССО та сучасні засоби ураження.

Нагадаємо, вночі на 12 березня ЗС РФ атакували Україну дронами-камікадзе. Безпілотники фіксували у низці областей, небезпека зберігалась понад чотири години.

Також на атаку БПЛА нібито з боку України поскаржились у РФ. Вибухи лунали у Курську, Бєлгородській та Орловській областях. Внаслідок атаки залишились без світла сім населених пунктів та загорівся "об'єкт паливно-енергетичного комплексу".

В ISW повідомили, що російський військово-промисловий комплекс не може впоратись з забезпеченням потреб ЗС РФ. Аналітики проінформували, що країна-агресорка не має можливості підтримувати великий наступ в Україні у 2024 році.