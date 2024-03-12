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Потужний вибух на фронті: ССО "знешкодили" російський комплекс "Бук-М1" (відео)

Тетяна Вишневська
Фото: Скрін відео | ЗСУ знищили російський "Бук-М1"

У війську похизувались черговим "нищівним ударом" по ворогу. У ССО підкреслили, що комплексна робота "дала свій результат".

Українські захисники ліквідували на фронті ворожий багатофункціональний високомобільний зенітний ракетний комплекс "Бук-М1". Кадрами з поля бою поділилась 12 березня пресслужба Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.

"Знищено ворожий ЗРК "Бук-М1". Чергова успішна комплексна робота підрозділів ССО та розрахунків вогневих засобів у складі розвідувально-ударних груп дала свій результат", — підкреслили в ССО.

У війську зазначили, що продовжують завдавати "нищівних ударів" по російських окупантах завдяки ефективному поєднанню двох факторів. Йдеться про розвідувальні можливості ССО та сучасні засоби ураження.

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Нагадаємо, вночі на 12 березня ЗС РФ атакували Україну дронами-камікадзе. Безпілотники фіксували у низці областей, небезпека зберігалась понад чотири години.

Також на атаку БПЛА нібито з боку України поскаржились у РФ. Вибухи лунали у Курську, Бєлгородській та Орловській областях. Внаслідок атаки залишились без світла сім населених пунктів та загорівся "об'єкт паливно-енергетичного комплексу".

В ISW повідомили, що російський військово-промисловий комплекс не може впоратись з забезпеченням потреб ЗС РФ. Аналітики проінформували, що країна-агресорка не має можливості підтримувати великий наступ в Україні у 2024 році.