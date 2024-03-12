Дотягнув до кладовища: на місці аварії Іл-76 виявили останки 10 осіб, — соцмережі (карта)

В Міноборони РФ підтвердили падіння Іл-76 на відстані 700 км від кордону України. Поки що російська влада мовчить про ще один інцидент у повітрі — знищення Су-27 під Бєлгородом.

Працівники територіального відділення МНС Росії у Іванівській області загасили пожежу на місці падіння військово-транспортного літака Іл-76. Серед уламків відшукали тіла 10 осіб. Про деталі події розповіли у російському Telegram-каналі "112".

Допис з оновленими даними про кількість жертв падіння Іл-76 з'явився у мережі о 13:14, при цьому джерело інформації не вказується. У попередньому дописі автори уточнювали, що на борту літака перебувало 12 осіб: сім членів екіпажу та п'ять пасажирів. Про долю ще двох росіян інформації немає.

Також пояснили, що інцидент стався у момент старту — загорівся правий двигун, пілоти вирішили повернутись і здійснити аварійну посадку, але не встигли. Можлива причина падіння — технічна несправність, вказується у Telegram-каналі з посиланням на Міноборони РФ.

Серед деталей інциденту з Іл-76 додаткового вказали, де саме він упав — у лісопосадці біля кладовища села Богородського в Іванівській області РФ. Відстань від можливої точки падіння до злітної смуги аеродрому "Сєверний" в Івановому — близько 2 км (по прямій).

Вибухи у РФ - відстань від місця падіння Іл-76 до аеродрому Фото: Google Maps

Відстань від аеродрому "Сєверний" в Івановому, на якому могли дислокуватись літаки далекого радіолокаційного виявлення А-50, до українського кордону — близько 700 км. Щоб долетіти туди, безпілотником знадобилося б облітати Москву, яку ЗС РФ оточило потужною системою ППО.

Вибухи у РФ - відстань від аеродрому "Сєверний" до України Фото: Google Maps

Інформацію про загиблих на місці падіння Іл-76 підтвердив губернатор Іванівської області Станіслав Воскресенський. У регіон вилетіла комісія Головного командування ВКС ЗС РФ, — навели інформацію від Міноборони РФ видання "РИА Новости".

Вибухи у РФ — деталі

Зазначимо, вдень 12 березня стало відомо про падіння військово-вантажного літака Іл-76 у Іванівській області. Зазвичай, літак базувався у Твері, повідомили ЗМІ. На місці падіння свідки побачили стовп чорного диму, а до моменту "приземлення" помітили вогонь під крилом повітряного судна.

Тим часом вночі та зранку 12 березня вибухало в інших точках території РФ. Зокрема, російське Міноборони підтвердило атаку БПЛА на низку областей — Бєлгородську, Курську, Воронезьку, Орловську та інші. Військові ЗС РФ відзвітували про знищення усіх 25 ударних дронів ЗСУ. Однак з невідомих причин загорілось на одному з найбільших нафтопереробних заводів у Нижньоновгородській області. На завод випускали 11% бензину, також працювали на війну — виробляли дизельне та авіаційне пальне.

Раніше Фокус публікував інфографіку з ударами ЗСУ по нафтобазах та НПЗ Росії, які стались з вересня 2023 року по середину лютого 2023 року. Згідно з даними аналітиків, сталось 18 ударів на відстані від 50 км до 1 тис. км. Крім того, є інформація про НП під Бєлгородом: начебто упав Су-27 — в Міноборони Росії поки що цю інформацію не коментували.

Нагадуємо, зранку 12 березня почались бойові дії на території Бєлгородської та Курської областей РФ — про це повідомили в "Легіон "Свобода Росії". Пізніше з'явились заяви, що село Тьоткіне у Курській області перебуває під повним контролем російських добровольців.