Терор не залишиться безкарним: деталі ракетного удару по Кривому Рогу (фото, відео)

За словами начальника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, кількість загиблих зросла до 3 осіб, а травми дістали 38 місцевих жителів. Президент України Володимир Зеленський переконаний, що Кремль уже не вилікувати від зла, але безкарним противник не залишиться.

Увечері 12 березня російські окупанти атакували місто Кривий Ріг у Дніпропетровській області. У результаті десятки людей отримали поранення, а ще кілька — загинули. Фокус зібрав усе, що відомо про ворожий терор.

За даними Повітряних сил ЗСУ, о 18:35 у небі було зафіксовано повітряний об'єкт у напрямку Кривого Рогу. Попередньо йдеться про керовану авіаційну ракету Х-59.

Трохи пізніше в місті пролунали сильні вибухи і до місця події поїхали карети швидкої допомоги, як розповів кореспондент Фокусу.

Голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак у своєму Telegram-каналі спочатку повідомив, що після ракетного удару ЗС РФ сталася пожежа в багатоповерховій будівлі. У результаті троє людей померли, а ще кілька десятків дістали поранення різної тяжкості.

"Відомо вже про 10 дітей, які постраждали внаслідок ворожої атаки по Кривому Рогу. Загалом — 38 поранених. Росія — країна-терорист", — написав Сергій Лисак о 20:54.

Окремо було зазначено, що рятувальні роботи в пошкоджених будівлях тривають і кількість постраждалих продовжує збільшуватися. Зокрема постраждала величезна кількість дітей, яким уже надають медичну допомогу.

Голова міської Ради оборони Олександр Вілкул також поділився, що один зі снарядів або його частина влучив у дах п'ятиповерхової будівлі в Металургійному районі.

Загалом влучань було щонайменше три, зокрема і в дев'ятиповерховий житловий будинок, що і призвело в результаті до трагедії.

Не залишив без уваги цей випадок і президент України Володимир Зеленський. У своєму Telegram-каналі він опублікував відеоролик із місця трагедії та поділився деякими подробицями.

"Наразі триває рятувальна операція у Кривому Розі. Наслідки російської ракетної атаки. Руйнування в дев'ятиповерховому житловому будинку. Багато поранених, серед них важкі... Під завалами шукають людей. Роботи триватимуть скільки потрібно", — йдеться в повідомленні.

У вечірньому зверненні до народу, коментуючи удар по Кривому Рогу, він заявив, що українська сторона завдаватиме Росії втрат у відповідь і це цілком справедливо.

"Вони в Кремлі повинні привчитися до того, що терор для них не буває безкарним. Цих хворих уже нічого не вилікує від зла, але втрати вони відчують. Російська держава втрачатиме, і тільки це може зробити її безпечною для сусідів. Не тільки для України — для різних народів наші дії зараз рятівні", — заявив президент України.

Глава Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко у своєму Telegram-каналі додав, що цифри щодо постраждалих і загиблих не є остаточними, адже пошуково-рятувальні роботи тривають.

Співробітники ДСНС, поліції та просто небайдужі мирні жителі рятують заблокованих у квартирах людей. Тривають пошуки тих, хто може бути під завалами. Чотирьох вдалося врятувати.

Місцеві жителі в коментарі журналістам "Суспільного" поділилися деталями про перші хвилини після вибуху ракети. Ангеліна в момент атаки була вдома разом зі своїм сином, як раптом їхній спокій порушили російські окупанти.

"Ми лежали, я сина хотіла вже розбудити, коли раптово почули вибухи. Ми швидко побігли ховатися в туалеті, між двох стін. У квартирі все повилітало, все вибито, все в уламках", — розповіла вона.

Нагадаємо, напередодні цього ж дня російські окупанти атакували Харківську область. За даними начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, російські окупанти завдали ударів по регіону ракетами С-300, і в одному з районів пролунало одразу три вибухи. Попередньо постраждалих немає.