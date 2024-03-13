Нові рейди РДК і ЛСР: Росія відправляє строковиків охороняти кордон, — ISW

Аналітики звертають увагу на те, що рейд добровольців відбувся за кілька днів до виборів президента Росії. ISW не виключає, що найближчими днями можуть повторитися подібні операції.

Росія відправляє солдатів строкової служби, щоб охороняти кордон від РДК і ЛСР. Ба більше, у наступні кілька днів можливі нові рейди. Про це повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті від 12 березня йдеться, що російське командування, ймовірно, не хоче перекидати війська з фронту в інші райони.

За словами аналітиків, багато російських військкорів скаржаться на те, що рейд бійців РДК і ЛСР у Курську область відбувся за кілька днів до виборів президента Росії. Так, вони призначені на 17 березня.

Повідомляється, що найближчими днями такі рейди можуть повторитися.

Рейди РДК і ЛСР у Курській і Бєлгородській областях: що відомо

Нагадаємо, 12 березня колишній депутат Держдуми Ілля Пономарьов заявив, що на кордоні з Україною в районі Бєлгородської області йде бій. За його словами, легіон "Свобода Росії", РДК і Сибірський батальйон прорвалися на територію регіону.

Пізніше в РДК показали, як їхній танк прорвав державний кордон РФ і атакував. Російські добровольці на танку зробили три постріли в різні боки на територію РФ. У пресслужбі РДК не зазначили, у якій області це сталося.

Також Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов сказав, що ті росіяни, які прагнуть свободи і незалежності, обов'язково "здобудуть перемогу". За його словами, це "тільки початок" і "такого буде дуже і дуже багато".