Атака БПЛА на Бєлгород: з росЗМІ зникли публікації про удар по будівлі ФСБ (фото)

Раніше російське державне агентство ТАСС повідомляло, що внаслідок атаки БПЛА на будівлю ФСБ у Бєлгороді пошкоджено фасад і вибито вікна.

З низки російських медіа зникли публікації про потрапляння безпілотного літального апарата в будівлю Федеральної служби безпеки Російської Федерації (ФСБ) у Бєлгороді. Дані про пости збереглися в TGStat.

Після того як 13 березня в центрі Бєлгорода прогриміли вибухи, місцеві Telegram-канали опублікували кадри, на яких над містом здіймає дим.

Крім того, російське державне федеральне інформаційне агентство ТАСС повідомило з посиланням на оперативні служби, що БПЛА влучив у будівлю ФСБ.

Через деякий час публікацію про удар по будівлі ФСБ було видалено. Крім того, пости на цю тему зникли з щонайменше шести бєлгородських Telegram-каналів, однак дані про них відображаються в TGStat.

Видалені публікації ТАСС Фото: Скриншот

Видалений пост про атаку Фото: Скриншот

Видалений пост про атаку Фото: Скриншот

Видалений пост про атаку Фото: Скриншот

Видалений пост про атаку Фото: Скриншот

Обстріл Бєлгорода 13 березня: що відомо

У середу, 13 березня, агентство ТАСС повідомило, що БПЛА атакували будівлю ФСБ у Бєлгороді. Журналісти зазначили, що під час атаки нібито немає постраждалих, проте пошкоджено фасад і вибито вікна.

Публікація ТАСС Фото: Скриншот

У пресслужбі Міноборони РФ повідомили, що вночі та вранці 13 березня дрони вдарили по шести областях, зокрема по Бєлгородській, проте російська протиповітряна оборона нібито відбила атаки.

Зі свого боку губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що місто атакували два дрони, один із яких нібито врізався в багатоквартирний будинок, а другий упав у річку.

Нагадаємо, 13 березня, на території Курської області РФ було оголошено повітряну тривогу. Місцева влада попередила про ракетну небезпеку, а моніторингові канали повідомили про проліт БПЛА над регіоном.

У Міноборони РФ також стверджують, що в ніч на 13 березня над територією РФ було знищено 58 безпілотників. Про влучання у військові об'єкти у відомстві не повідомляли, проте в соцмережах з'явилися кадри пожеж і задимлень.