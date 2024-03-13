У Курській області оголошено повітряну тривогу: у небі помічено БПЛА (відео)

Глава регіону Роман Старовойт закликав жителів Курська і Курського району пройти в укриття у зв'язку з ракетною небезпекою. Тим часом у мережі з'явилися кадри прольоту БПЛА над областю.

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У середу, 13 березня, на території Курської області Російської Федерації було оголошено повітряну тривогу. Про це повідомив губернатор Курської області Роман Старовойт у своєму Telegram-каналі.

Чиновник попередив про ракетну небезпеку в Курську і Курському районі та закликав громадян пройти в укриття.

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"Якщо ви перебуваєте вдома, необхідно сховатися в приміщеннях без вікон із суцільними стінами: у коридорі, ванній, коморі. Якщо ви перебуваєте на вулиці — зайдіть у найближчу будівлю або відповідне укриття", — написав він.

Російське інформаційне агентство ТАСС також повідомило про авіаційну небезпеку в Курську і Курському районі, посилаючись на Головне управління Міністерства надзвичайних ситуацій Росії.

Водночас моніторинговий Telegram-канал monitor повідомив, що в Курській області зафіксовано проліт ударних безпілотників. У мережі також з'явилися відповідні відео.

Тривога в Курській області

У Міноборони РФ ніяк не коментували ситуацію.

Нагадаємо, 13 березня бійці Легіону "Свобода Росії", Російського добровольчого корпусу і Сибірського батальйону закликали мешканців Бєлгородської та Курської областей (Російська Федерація) евакуюватися, зазначивши, що "вимушені завдати вогневої поразки" військовим позиціям, розміщеним у регіонах.

Крім того, у Легіоні "Свобода Росії" повідомили, що військові з позивними "Апостол" і "Домовой" разом з іншими штурмовиками продовжують рейд у Теткіно Курської області. Добровольці також анонсували подальше просування в населеному пункті.