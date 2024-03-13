Атака БПЛА на Таганрог: у ГУР підтвердили пошкодження А-50, — ЗМІ

Українські безпілотники атакували авіазавод у Таганрозі в Росії, на якому ремонтували літак далекого радіолокаційного виявлення А-50.

У ніч на 9 березня під час атаки безпілотних літальних апаратів на авіазавод у Таганрозі (Російська Федерація) було пошкоджено літак далекого радіолокаційного виявлення А-50. Про це повідомило видання NV з посиланням на джерело в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

За даними співрозмовника ЗМІ, є інформація про пошкодження щонайменше одного літака в Таганрозі.

БПЛА атакували авіазавод у Таганрозі: що відомо

Вночі 9 березня український безпілотник вибухнув за 900 метрів від місця дислокації ДРЛВ А-50, який перебував на ремонті, в Таганрозі. За інформацією експертів Defense Express, атакувати міг дрон "Лютий".

Того ж дня OSINT-розслідувач з ніком AS-22 опублікував супутникові знімки місцевості в Таганрозі, де стояв борт А-50. Зокрема, на фото видно почорнілий дах ангара поруч зі стоянкою літаків. Крім цього, знімки доводять, що літак зник з місця дислокації.

10 березня волонтер Сергій Притула з посиланням на власні джерела заявив, що дрони могли пошкодити два літаки А-50.

12 березня у Міністерстві оборони Великої Британії розповіли, що атака дронів на Таганрог демонструє, що українські бійці можуть завдавати удари по стратегічно значущих об'єктах Росії, зокрема навіть у тих місцях, які ретельно охороняються.

Нагадаємо, 11 березня експерти Defense Express повідомили, що на авіазаводі, який атакували БПЛА, також ремонтували протичовновий літак типу Ту-142 на базі Ту-95РЦ.