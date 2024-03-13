В Україні збільшиться кількість чоловіків, яких можна забронювати від призову: про кого йдеться

У новому законопроєкті про мобілізацію дозволяється бронювати від призову керівників органів держвлади й місцевого самоврядування та до 50% держслужбовців категорій "Б" та "В".

Верховна Рада найближчим часом може проголосувати за новий законопроєкт про мобілізацію. Видання "ТСН.ua" розповіло, як може змінитися процес бронювання чоловіків від призову.

За словами члена комітету з питань національної безпеки Федора Веніславського, бронюватимуть тих, чия діяльність в економічній сфері є критичною для функціонування країни й органів державної влади, місцевого самоврядування, життєдіяльності населення.

Згідно з законопроєктом про мобілізацію, забронювати від призову можна буде керівників органів держвлади й місцевого самоврядування та до 50% держслужбовців категорій "Б" і "В". Зокрема, під бронювання також підпадають працівники Нацполіції, судів, прокуратури, БЕБ, ДСНС, служби судової охорони тощо.

Тоді як прем'єр-міністр Денис Шмигаль зауважив, що Кабмін працює над новою системою бронювання від призову. Йдеться про те, що під бронь підпадатимуть ті, хто забезпечує життєдіяльність країни, критичні підприємства — енергетичні, ті, що забезпечують водопостачання, водовідведення, ті, що наповнюють держбюджети, дають змогу фінансувати армію.

Нардеп Олексій Гончаренко зазначив, що уряд планує прив'язати бронювання до рівня зарплати. Зокрема, пропонують забронювати всіх чиновників категорії "А", робітників підприємств, установ і організацій ОПК, постачальників для ЗСУ, правоохоронців, працівників паливно-енергетичного комплексу, операторів зв'язку. Крім цього, можливість бронювання можуть отримати ті громадяни, які отримають зарплату від 35 тисяч гривень, сплачують ПДФО ≥ 6,3 тисячі гривень і ЄСВ ≥ 7,7 тисячі гривень, резиденти "Дія сіті" за умови сплати ПДФО ≥ 6,3 тисячі гривень.

Нагадаємо, народний депутат від "Слуги народу", член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко розповів, що ухилянтів можуть позбавити права керувати транспортним засобом. Водійське посвідчення такої особи матиме умовну відмітку про заборону керувати авто.

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