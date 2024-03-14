"Ми попереджаємо": у ЛСР закликали жителів Бєлгородської та Курської областей РФ виїхати (відео)

Доброволець Олексій Барановський заявив, що під ударом можуть опинитися військові частини та інші військові об'єкти цих двох регіонів. Для атаки на них найчастіше використовують дрони.

Боєць Легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський із позивним "Лютик" закликав жителів Бєлгородської та Курської областей РФ евакуюватися. Про небезпеку для росіян він розповів у коментарі "Українській правді".

За словами Барановського, є загроза для військових об'єктів у цих двох областях.

"Ми попереджаємо жителів цих територій, особливо з житлових будинків, які розташовані біля військових частин, військових об'єктів, щоб вони виїжджали", — сказав він.

Барановський також заявив, що бійці ЛСР використовують для атак на військові об'єкти РФ ударні безпілотники.

Крім того, доброволець розповів, що він означає мету Легіону "Свобода Росії" піти на Москву. За його словами, цього не станеться найближчим часом.

"Це велике стратегічне завдання, яке рано чи пізно буде реалізовано. Зараз час ще не настав, ситуація ще не склалася", — сказав він.

Олексій Барановський про евакуацію з Бєлгородської та Курської областей (дивитися з 15 хвилини)ь з

Нагадаємо, раніше РДК і ЛСР уже закликали евакуюватися жителів Курської та Бєлгородської областей. Російські добровольці заявили, що мирні міста України повинні припинити обстрілювати з території РФ. Щоб зупинити ворожу атаку, бійці завдадуть вогневої поразки по військових позиціях Бєлгорода і Курська.

Також зазначимо, що Барановський говорив про те, що ЛСР збирається піти маршем на Москву. Він зазначив, що наступ на столицю РФ — стратегічне завдання російських добровольців, до якого вони ще не готові.