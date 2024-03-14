"Заробляли" на ЗСУ: у Фінляндії затримали осіб, які відмивали €5,7 млн на закупівлях

Підприємці отримали від Міноборони України повну суму коштів на закупівлю військової амуніції, пояснили в НАБУ. Однак ЗСУ не отримали все необхідне спорядження, а половина грошей осіла у кишенях фігурантів.

Осіб, яких підозрюють у відмиванні 5,7 млн євро на закупівлях Міністерства оборони України, відшукали у Фінляндії. Трьох фігурантів затримали, один з них виявився власником компанії, яка отримала гроші, але не поставила ЗСУ бронежилети. Про деталі справи ідеться у повідомленні на сайті Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

У дописі НАБУ вказується, що затримання відбулось 11 березня і здійснили його за підтримки Національного бюро розслідувань кримінальної поліції Фінляндії.

Фігуранти причетні до закупівель амуніції для Сил оборони. Замість того, щоб відправити оплачені бронежилети, вони купували собі елітні авто та нерухомість і відмивали вкрадені гроші, свідчать дані розслідування.

Закупівлі Міноборони — деталі

Слідчі НАБУ, спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою, працюють над справою про відмивання коштів на закупівлях Міноборони, ідеться у статті на сайті відомства. Група спільників, один з яких володіє компанією у Фінляндії, зобов'язалась поставити військову амуніцію в ЗСУ й отримала на це 5,7 млн євро від міністерства (близько 240 млн грн).

Контракт виконали лише на половину, з'ясували правоохоронці. В підсумку українській військові не отримали 5 тис. бронежилетів, тоді як підозрювані стали власниками нових автомобілів та будинків — на це пішла частина коштів.

За якими кримінальними статтями відкрито провадження, імена фігурантів та назви компаній, відомство не вказало. Лише пояснило, що вчиняють спеціальні заходи, щоб збитки, завдані державі, фігуранти відшкодували. Фінські поліцейські арештували майно власника місцевої компанії, причетної до оборудок в Міноборони України.

Закупівлі Міноборони - обшук у фінській компанії, причетній до відмивання коштів Фото: НАБУ

Зазначимо, раніше Фокус писав про провадження, відкриті правоохоронцями щодо зловживань в Міноборони. У грудні 2023 року стало відомо про порушення при виконанні контракту на закупівлю артилерійських снарядів на суму 1,5 млрд грн. Згідно з даними слідчих, відомство відшукало більш вигідного постачальника, але певний посадовець діяв за старою схемою.

У січні 2024 року Міноборони розірвало контракт з компанією, причетною до сімейства Гринкевичів, які постачали продукти харчування військовим, але потрапили у скандал з хабарем. В лютому 2024 року ДБР затримало підприємців, які постачало ЗСУ яйця за ціною по 17 грн за штуку.