Китай і НАТО обговорили вторгнення РФ: до чого домовились посадовці

Нарада в Брюсселі відбулась після світового туру представника МЗС Китаю, який стосувався вторгнення РФ в Україну. 14 березня відбулась зустріч не дипломатів, а військових.

Представники Китаю і НАТО провели восьмий раунд перемовин між військовими штабами КНР та Північноатлантичного альянсу. З обох боків у зустрічі брали участь військові, які по-різному оцінили ситуацію на російсько-українській війні і про глобальні безпекові загрози. Про деталі зустрічі 14 березня розповіли на порталі Reuters.

У нараді військових штабів взяли участь два високопосадовці з оборонних структур, розповіли журналісти Reuters. НАТО представляв директор Відділу спільної безпеки, генерал-майор, Дачіан-Тіберіу Шербан. Китай представляв заступник директора Управління міжнародного військового співробітництва, генерал-майор, Яо Цінь. В підсумку представники НАТО і КНР дійшли згоди, що і далі співпрацюватимуть.

"Обидві сторони погодилися з "цінністю продовження взаємодії", вказується в заяві", — навели спільну позицію сторін журналісти Reuters.

Окремі заяви представників НАТО і КНР щодо результатів наради дещо відрізнялись.

У підсумкові заяві альянсу говорили про проблеми безпеки регіональні та світові, особливу увагу приділяючи "незаконному вторгненню Росії в Україну" та "безпеці в морі". Зі свого боку, китайські військові не згадали про російсько-українську війну, натомість говорили про "оборонний обмін" та про "питання, що викликають спільне занепокоєння", — вказано на Reuters.

Китай та війна в Україні — деталі

Зазначимо, після вторгнення РФ в Україну Китай лише частково приєднався до міжнародних санкцій, накладених світовою спільнотою на країну-агресора. Натомість лідер КНР Сі Цзіньпін та президент Росії Володимир Путін обмінялись візитами, які відбулись у 2022 та 2023 рр. Весною 2023 року китайської політики представили власний план мирної угоди між РФ та Україною. У китайському плані, з одного боку, закликають діяти відповідно до міжнародних угод, з іншого — пропонують погодитись з "територіальними реаліями".

Весною 2024 року представник МЗС Китаю Лі Хуей вирушив у світовий тур, головною метою якого було питання російсько-української війни. Під час цього туру він відвідав 2 березня Москву, 8 березня — Київ (зустрівся з головою офісу президента Андрієм Єрмаком та головою МЗС Дмитром Кулебою). Також 5 березня зустрівся з представниками Європейського Союзу.

Нагадуємо, президент Франції Емманюель Макрон у березні заявив, що не виключає появу французьких військових в Україні. Після цього з'явилась низка заяв президента РФ Володимира Путіна та інших російських чиновників, у яких вони нагадували Заходу про можливість ядерного удару. Тим часом під час зустрічі у Франції китайські посадовці повідомили, що готові на співпрацю задля примирення в Україні.