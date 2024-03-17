ЗСУ почали відступ на Донбасі через снарядний голод, — Кірбі

За словами Джона Кірбі, українські командири на полі бою буквально ухвалюють рішення про життя і смерть, а у них немає достатньої кількості боєприпасів.

У Збройних сил України на Донбасі закінчуються боєприпаси, тому вони відступають на другу і третю лінії оборони. Про це заявив координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Кірбі в ефірі телеканалу ABC News.

"Росіяни продовжують намагатися просунутися на захід. Українцям потрібна підтримка, і вона потрібна їм саме зараз", — зазначив він.

Пізніше в ефірі телеканалу Fox News Кірбі підкреслив, чому так важливо, щоб це додаткове фінансування було отримано.

"Зараз українські командири на полі бою буквально ухвалюють рішення про життя і смерть, про те, чи будуть вони стріляти чи ні, у них закінчуються боєприпаси", — зазначив координатор.

Німецький телеканал ZDF також повідомляв, що Збройні сили України не в змозі відповідати на російські атаки, оскільки у них немає достатньої кількості боєприпасів.

Що відбувається з допомогою Україні

Восени 2023 року президент Джо Байден запропонував виділити Україні понад 60 мільярдів доларів — вона їх мала отримати у 100-мільярдному пакеті, до якого увійшла допомога Ізраїлю, Тайваню та вирішення деяких питань міграції.

У Палаті представників Конгресу США пакет допомоги заблокували, щоразу озвучуючи різні причини для відмови: від питань міграції до пропозицій щодо мирних переговорів із РФ.

У лютому 2024 року Сенат США підтримав нову пропозицію — виділити кошти Україні та іншим двом країнам, не торкаючись проблем міграції. Спікер Палати представників, республіканець Майк Джонсон відмовився ставити на голосування відповідний законопроєкт і відправив сенаторів на канікули. Орієнтовний час, коли можуть розглянути питання грошей — кінець березня — середина квітня 2024 року.

Тим часом в Україні російська армія перейшла до активних наступальних дій у кількох точках фронту. Українські військові повідомляють, що не вистачає артилерійських снарядів, які зазвичай отримували від США.

Нагадаємо, за даними ЗМІ від 7 березня, адміністрація президента США Джо Байдена "зважує" можливість залучити близько 200 млн доларів із фінансування американської армії для надання допомоги Україні.

Раніше, 6 березня, американські журналісти повідомляли, що на Авдіївському напрямку Донецької області ЗСУ бракує снарядів, унаслідок чого бійці не знають, що може статися, якщо Україна не отримає військової допомоги.