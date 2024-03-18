До 60 дронів щоночі: Путін незабаром відчує наслідки атак по території РФ, — Bild (відео)

Російське населення невдовзі не матиме чим заправляти автомобілі, зауважив журналіст Bild Джуліан Рьопке. Водночас військові ЗС РФ ніяких негараздів не матимуть — їх заправлятимуть першочергово.

Ударні безпілотники ЗСУ щоночі зграями до 60 од. атакують нафтопереробні заводи (НПЗ) РФ. Кількість ударів настільки велика, що незабаром російське населення на собі відчує наслідки. Зокрема, з'явиться дефіцит бензину, і це стане проблемою для так званого президента Росії Володимира Путіна. Військовий журналіст Bild Джуліан Рьопке (Julian Röpcke) зробив аналіз українських безпілотних атак, який опублікував у YouТube-каналі німецького видання.

Рьопке зауважив, що Україна "ніч за ніччю, майже щоночі" б'є по російських НПЗ. Місцеве населення знімає моменти влучання — і це доводить, що атаки дійсно відбуваються й далеко не всі БПЛА збивають сили ППО ЗС РФ. Згідно з його підрахунками, ЗСУ вдарили 17 разів по 12 заводах.

Орієнтовна кількість безпілотників, задіяна для атак, — від 30 до 60 шт., підрахував журналіст. Найдальша точка, до якої дістали дрони, — за 900 км від російсько-українського кордону.

Удари по РФ — по яких НПЗ влучили дрони ЗСУ Фото: Скриншот

В РФ із 1 березня введено заборону на експорт бензину, нагадав Рьопке.

"Бензин заборонено експортувати протягом пів року. Згідно з Blomberg, за останні кілька тижнів близько 12% потужностей НПЗ Росії були уражені".

З огляду на удари по НПЗ, у Кремлі побоюються дефіциту продуктів нафтопереробки. Першочергово це вдарить по цивільних: військові отримуватимуть усе, що потрібно для ведення війни, — упевнений журналіст.

Воднчас росіяни в якийсь момент помітять нестачу палива, і це вплине на ставлення до Путіна, який щойно начебто "переміг" на так званих "виборах президента".

"Це було б насправді великою проблемою для Путіна. Звичайно, ці проблеми не вплинуть на армію — їй постачатимуть і надалі. Це, очевидно, величезна проблема, і, попри пропаганду й фальшиві вибори, це все одно може негативно вплинути на імідж Путіна".

До того ж під улари БПЛА ЗСУ потрапляють інші важливі об'єкти, зауважив Рьопке, — це нафтосховища та навіть аеропорти РФ.

Удари по РФ — деталі

Зазначимо, Фокус писав про регулярні атаки дронів на нафтопереробні заводи, нафтобази та склади пального РФ, які особливо активізувалися в березні 2024 року. Наприклад, у ніч на 16 березня безпілотники дісталися до трьох НПЗ в Самарській області: Новокуйбишевського, Куйбишевського та Сизранського. Загальна потужність цих заводів — близько 25 млн тонн переробки нафти на рік (у цілому РФ переробляє за рік близько 300 млн тонн нафти). 12 березня сталася надзвичайна подія на НПЗ "Лукойл" у Нижньоновгородській області. БПЛА пошкодили установку, яка відповідає за половину потужностей заводу: він зупинився на тимчасовий ремонт, — запевнили власники.

Аналітики підрахували удари по нафтопереробній галузі, які відбулися з вересня 2023 року по середину лютого 2024 року. Згідно з підрахунками, зафіксували 18 нічних атак. Із них найвіддаленіший — по нафтовому терміналу в порту Усть-Луга під Санкт-Петербургом, на відстані майже 1000 км від України.

Нагадуємо, у ніч на 17 березня українські безпілотники та ракети загрожували НПЗ й аеропортам. Водночас розслідувачі з'ясували, чому так важливо атакувати російські підприємства нафтової галузі.