Ілля Євлаш став новим речником Повітряних сил: що про нього відомо

Ілля Євлаш у перші дні вторгнення доклав зусиль, щоб розповідати про російсько-українську війну у соцмережах, які блокували подібні дописи. За його участі створили міф про "Привида Києва".

З 18 березня новим речником Повітряного командування (ПС) ЗСУ став капітан Ілля Євлаш, який до сьогодні був спікером Оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця" Сухопутних військ. У перші дні війни Євлаш входив у команду медійників, яка створила міф про "Привида Києва". Про нове призначення повідомили на сторінці Facebook ПС ЗСУ.

У дописі пресслужби ПС ЗСУ вказано, що призначення відбулось після наказу головнокомандувача, генерал-полковника Олександра Сирського. Головою служби зв'язків з громадськістю Повітряного командування став Ілля Олегович Євлаш.

Новопризначений речник раніше розповідав про ситуацію на східному відтинку фронту, на якому діє ОСУВ "Хортиця" Сухопутних військ ЗСУ. Хто став його наступником, на сторінках Facebook Генштабу ЗСУ та Сухопутних військ не вказується.

Ілля Євлаш — 27-річний капітан ЗСУ, уродженець міста Мена на Чернігівщині. За освітою — журналіст, здобув диплом бакалавра у Києво-Могилянській академії. Після завершення навчання його призвали на строкову військову службу і тоді він вперше потрапив до медійного центру Сухопутних військ, — про свій життєвий шлях він розповів в інтерв'ю, яке публікували на каналі "Укрінформу". Під час служби висвітлював військові навчання ЗСУ спільно з підрозділами Великої Британії та Канади.

Коли до демобілізації було кілька місяців, почалось повномасштабне вторгнення РФ, — пояснив журналістам Євлаш. Тоді українські медійники у лавах ЗСУ шукали способу розповісти про війну світовій аудиторії та українцям. У перші тижні вторгнення команда створила ідею про "Привида Києва" — міфічний персонаж увібрав героїзм пілотів, які воювали проти РФ.

Звільнення Ігната — деталі

Зазначимо, про звільнення попередника Євлаша, Юрія Ігната, стало відомо 16 березня. Командувач Повітряними силами Микола Олещук зазначив професіоналізм Ігната, подякував йому за службу та пояснив, що він й надалі працюватиме, але на іншій посаді.

Нагадуємо, незадовго до зміщення тодішній речник ПС ЗСУ критикував заяви деяких військових експертів, які запевняють, що літаки F-16 вже начебто перебувають на території України. Також він пояснив, чому російська авіація почала все менше підлітати на лінії фронту.