"Це мій пріоритет": Сирський розповів, як Україна отримає перевагу в дронах над ЗС РФ

За розвиток застосування БПЛА відповідає заступник головнокомандувача Вадим Сухаревський. Бійці на фронті повинні мати найефективніше та найновіше озброєння, розповів Олександр Сирський.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що технології й технологічність — це запорука перемоги над росіянами. Про це він повідомив у своєму Facebook.

"Технології й технологічність — це запорука нашої переваги над ворогом. Чільне місце тут посідають безпілотні системи. Тому розвиток застосування безпілотних систем — це мій пріоритет", — сказав Олександр Сирський.

Він наголосив, що за цей напрямок відповідає його заступник полковник Вадим Сухаревський. Разом із ним головнокомандувач працює над пришвидшенням впровадження технологічних інноваційних рішень і забезпечення інституційної стійкості й адаптивності визначених органів військового управління ЗСУ.

За словами Сирського, українські військові повинні бути забезпечені найефективнішим і найновішим озброєнням. Водночас окремий акцент стоїть на підготовці фахівців із радіоелектронної боротьби, БПЛА, автоматизованих систем управління. Наразі Україна шукає асиметричні рішення для отримання якісної переваги над ворогом, який переважає кількісно.

Він додав, що до планування потреб підходить комплексно, враховуючи досвід із поля бою. Проте найважливішим завданням, яке повинні виконувати технології та інновації, — це збереження життів українських бійців.

Виробництво дронів в Україні: що відомо

19 грудня 2023 року президент Володимир Зеленський повідомив про плани виробити мільйон дронів у 2024 році. Він зазначив, що для того, аби швидко використовувати БПЛА, потрібна найкраща інфраструктура для управління ними.

12 березня міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що в Україні розпочинається масове виробництво роботизованих наземних платформ. Основна мета таких БПЛА — мінімізувати участь людини на фронті. За його словами, наземні дрони добре показали себе на полігоні та за декілька місяців будуть на полі бою.

29 лютого заступниця міністра з питань стратегічних галузей промисловості Ганна Гвоздяр розповіла, що за січень-лютий 2024 року було виготовлено в Україні 200 тисяч FPV-дронів. Вона вважає, що цьогорічні спроможності підприємств дозволять виробити два мільйони БПЛА різних типів.

11 лютого Михайло Федоров зазначив, що Україна наздогнала противника за кількістю дронів-камікадзе дальнього радіуса дії. Він наголосив, що в країні до десяти виробників, які виготовляють дальні дрони-камікадзе.

Нагадаємо, у лютому техноблогер і військовий аналітик Сергій "Флеш" Бескрестнов заявив, що ЗС РФ використовували "розумні" БПЛА з машинним зором. За словами лейтенанта ЗСУ з позивним "Алекс", такі БПЛА дуже небезпечні для бійців на фронті через те, що вони ігнорують засоби РЕБ. Він розповів, що цей апарат уразливий після того, як отримує команду на фіксацію та зависає на кілька секунд. У цей момент дрон можна підстрелити навіть зі стрілецької зброї.