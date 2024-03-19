Примусова мобілізація: як можуть покарати працівників ТЦК за силове затримання чоловіків (відео)

Адвокат Ростислав Кравець зазначив, що інцидент з волонтером у Львові, якого затримали, посадили до бусу та доправили до ТЦК, можна кваліфікувати як викрадення, за яке передбачено покарання від 12 років ув'язнення.

Примусове затримання цивільних при врученні повістки працівниками ТЦК вчергове сколихнуло інтернет-мережу. Чи мають право на такі дії працівники ТЦК та які права у затриманого, розповів старший партнер адвокатської компанії "Кравець і партнери" Ростислав Кравець.

Він так само, як дописувачі соцмереж, де було розміщено чергове відео про примусове затримання цивільного, якого заштовхують до "бусика", назвав такі дії співробітників ТЦК викраденням людини.

"Закон каже про те, що у представників ТЦК не має повноважень перевіряти документи, затримувати людей. Ба більше, кудись доставляти та утримувати. Формально — це викрадення людини, за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від 12 років з конфіскацією майна", — наголошує Кравець.

І додає, що у працівників ТЦК є право вручати повістки в законний спосіб. При цьому, як зазначає адвокат, якщо людину таким чином захопили, вона може вимагати від працівників ТЦК викликати поліцію, скласти протокол про адміністративне затримання та надати безоплатного адвоката.

"Без цього жодних документів не підписувати і жодних дій не вчиняти, поки не прибудуть представники поліції та не складуть відповідні протоколи", — акцентує увагу Кравець.

Крім того, за словами адвоката, у затриманого у такий спосіб громадянина також є право вимагати приїзду представника Державного бюро розслідування (ДБР).

Своєю чергою в правоохоронних органах, які розслідують провадження, пов’язані з діяльністю ТЦК, повідомляють, що наразі судових вироків, де б фігурували жорсткі затримання, поки немає.

Що сталося

У п’ятницю, 15 березня, у Львові п’ятеро чоловіків у військовій формі силою заштовхали цивільного у мікроавтобус. На ситуацію вже відреагував уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець, який в офіційному телеграм-каналі зазначив, що обурений черговим фактом жорсткого затримання призовника представниками ТЦК.

"Тоді Тарана Кирила насильно, із застосуванням фізичної сили, з нанесенням тілесних ушкоджень, порвавши куртку, штани, розбивши окуляри і телефон, працівники Шевченківського РТЦК та СП затримали на вулиці, запхали в бус і доставили в приміщення по вул. Лемківська, 28, Львів, для проходження ВЛК", — йдеться у повідомленні.

Дружина затриманого розповідає, що повістку на місці її чоловіку не вручили. Від проходження ВЛК львів’янин відмовився, адже не мав при собі медичних документів, які засвідчують захворювання, проте відмову не прийняли.

Вже о 02:15 16 березня Кирилу Тарану виписали повістку. За словами жінки, наразі її чоловіка утримують у військовій частині у Рівному.

Коментар Львівського обласного ТЦК

Згадану подію прокоментували у Львівському обласному ТЦК, чиї підлеглі фігурують на відео затримання громадянина на одній з львівських вулиць.

"Як з'ясувалося пізніше, цей громадянин не уточнював свої військово-облікові дані. Під час зміни місця проживання в 7-денний термін не став на облік у ТЦК та СП за новим місцем проживання. Водночас відмовився від проходження ВЛК", — повідомила служба зв'язків з громадськістю Львівського ТЦК.

Працівники центру закликали громадськість припинити маніпуляції щодо згаданого випадку і не накладати "тінь" на співробітників ТЦК. У коментарі вони розповіли, що всі військовослужбовці, які зображені на відео, мають бойовий досвід, численні поранення і державні нагороди.

"Всі вони були переведені до ТЦК та СП за станом здоров'я. Це не дає права принижувати честь і гідність бійців, які втратили своє здоров'я на захисті України", — зазначили в обласному центрі.

Водночас у Львівському ТЦК підкреслили, що всі громадяни, які є військовозобов’язаними, мають оновити свої дані і в разі наявності причин на отримання відстрочки надати відповідні документи до свого ТЦК та СП.

"За цим фактом проводиться перевірка та буде вжито всіх необхідних заходів. Також за результатом громадськість буде поінформована", — резюмували у ТЦК.

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