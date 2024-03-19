Міноборони Бельгії показало навчання пілотів ЗСУ на F-16: тижні до повної готовність (відео)

Пілоти F-16, техніки та планувальники місій з України продовжують тренуватись у Данії. Бельгійські солдати-вчителі будуть навчати до перших тижнів травня 2024 року.

Міністерка оборони Бельгії Людивін Дедондер (Dedonder Ludivin) та начальник оборони адмірал Мішель Хофман (Michel Hofman) 18 березня відвідали військовий аеродром у Данії. На аеродромі вони подивились на підготовку українських пілотів та допоміжного персоналу, які навчаються працювати з винищувачем F-16. Кадри з аеродрому розміщені у на сайті Міністерства оборони Бельгії.

Головна мета візиту — зустріч з командою з 50 бельгійських солдатів, які п'ять днів тому (13 березня) прибули в Данію, щоб тренувати українців. Разом з ними прибули два літаки F-16. Після завершення тренувань і літаки, і солдати повернуться на попереднє місце дислокації.

Тривалість місії — вісім тижнів, — ідеться на сайті Міноборони. Протягом цього часу завершать навчання три групи українців: пілоти F-16, інженери, планувальники місій. Орієнтовно, термін завершення підготовки — другий тиждень травня 2024 року.

На відео, опублікованому бельгійцями, можна побачити пілота, який у повному екіпіруванні сідає в кабіну винищувача. Також у кадр потрапив технік Ігор. Українець пояснив, якими будуть його бойові задачі.

F-16 для України - технік про організацію роботи винищувача та пілотів Фото: Twitter / Міністерство оборони Бельгії

"Навчитися організовувати льотну зміну, контроль за напрацюванням і направлення літаків на ремонт. Але більше — це експлуатація та організація самих польотів. Визначення літаків на зміні та визначення людей, які будуть обслуговувати", — навели журналісти слова Ігоря.

F-16- для України — деталі

Зазначимо, влітку 2023 року президент України Володимир Зеленський повідомив про створення літакової коаліції, члени якої передадуть ЗСУ близько 60 винищувачів F-16. Літака передадуть Данія та Швеція, а низка країн долучаться до підготовки пілотів та персоналу. Тим часом в Україні також відбувається певна підготовка — про це не раз розповідав тодішній речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

Орієнтовний період, коли ЗСУ отримають першу партію з шести повітряних суден — до літа 2024 року, пояснив голова МЗС Данії. Решта — надійдуть до кінця 2024 року і протягом 2025 року.

Нагадуємо, 18 березня експерти Defense Express розповіли, які літаки найкраще підійдуть для російсько-української війни. Тим часом заступник міністра оборони України пояснив, як саме F-16 допоможуть ЗСУ на полі бою.