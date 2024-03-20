Україна почала виробництво ракет дальністю понад 600 км, — глава Мінстратегпрому

За інформацією журналістів, Україна також почала розробку систем ППО, аналогічні NASAMS. Крім того, заводи випускають міни, артилерійські снаряди і БПЛА дальнього радіусу дії.

Міністр стратегічних галузей України Олександр Камишін ще в лютому заявив, що Україна "розгорнула" виробництво ракет із дальністю дії понад 640 кілометрів. Однак деталями не поділився. Про це написало видання Washington Post.

За словами журналістів, також Україна розробляє системи протиповітряної оборони з високоточними ракетами, аналогічні системам NASAMS. Однак до виробництва такого озброєння ще далеко.

Видання пише, що після розвалу СРСР промисловість України опинилася в серйозній кризі. Тому Києву довелося шукати озброєння за кордоном, від патронів до винищувачів. Крім того, Україна відмовилася від свого ядерного арсеналу в обмін на гарантії того, що країни, зокрема й РФ, поважатимуть її територіальну цілісність.

Однак зараз, як повідомляється, зараз збройова промисловість України знову розквітає. Заводи випускають снаряди, міни, військову техніку, ракети та іншу зброю. У 2023 році виробництво зросло втричі.

Як розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, Україна вже виробляє 90% дронів, які їй потрібні. Серед них БПЛА дальнього радіусу дії. Україна також виробляє власні міномети та артилерійські снаряди радянського зразка калібру 122 мм і 152 мм. Українські оборонні компанії також намагаються задовольнити гостру потребу військових, виробляючи власні 155-мм снаряди стандарту НАТО, яких дуже не вистачає на фронті.

Попри це, як сказано в матеріалі, українського виробництва недостатньо, щоб компенсувати зменшення міжнародної підтримки, особливо з боку США.

Нагадаємо, у ГУР на початку березня повідомили, що в Україні виробляють аналоги західних бронемашин. Як зазначив представник ГУР Андрій Юсов, вітчизняна військова бронетехніка — це не дослідні зразки. Ця техніка вже довела свою ефективність безпосередньо на полі бою, зокрема під час бойових дій під Авдіївкою.