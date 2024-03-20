В РФ назвали супутники SpaceX військовими цілями і пригрозили заходами у відповідь

Представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що комерційні системи Starlink використовують для розвідки і проведення бойових операцій.

Росія вважає законною військовою ціллю мережу супутників, які були випущені компанією SpaceX. Про це 20 березня повідомила представниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова, пише "Інтерфакс".

За її словами, США залучають приватний сектор для обслуговування "військово-космічних амбіцій".

"І ми неодноразово публічно і працюючи з партнерами на міжнародних майданчиках помічали вкрай небезпечну тенденцію, що набирає обертів, — використання США та їхніми союзниками супутників і відповідної наземної інфраструктури", — сказала Захарова.

Вона зазначила, що комерційні системи Starlink використовують для розвідки і проведення бойових операцій. РФ хоче сформувати на міждержавному рівні загальне розуміння неприпустимості використання космічних систем для "силового впливу на геополітичних опонентів". Відповідну резолюцію було внесено на розгляд Генеральної асамблеї ООН.

"Вони стають законною ціллю для заходів у відповідь, включно з відповідними заходами військового характеру", — сказала Захарова.

Нагадаємо, 6 березня в МЗС Росії пригрозили ударами по півночі Європи. Тоді Захарова заявила, що в разі появи на півночі Європи американської ядерної зброї "безпека країн, які приймають цю зброю, не тільки не зміцниться, вона явно постраждає".

Також повідомлялося, що дрони SuperCam полюють на Starlink і техніку ЗСУ в тилу. ЗС РФ використовують менш помітні дрони, які дозволяють краще вести розвідку в українському тилу. До того ж вони мають нові засоби пошуку в радіодіапазоні.