Розслабились і не читали: як у Польщі "проморгали" Х-55, яка пролетіла зайвих 400 км

Польські урядовці на третій рік повномасштабної війни не можуть розібратись, хто відповідає за реакцію на появу російської боєголовки на території Польщі, розповіли журналісти порталу Defence24.

Ексміністр оборони Польщі Маріуш Блащак був не щирим, коли у грудні 2022 року заявив, що на польську територію не залітала російська ракета Х-55. Політик начебто дізнався про неї лише за тиждень, коли прочитав звіт командування Збройних сил. Ракета пролетіла 450 км, її не збили, оскільки не було кому прийняти відповідне рішення. Про деталі ракетного удару РФ, який відбувся більш як рік тому, 16 грудня 2022 року, розповіли на порталі Defence24.

Журналісти порталу розповіли про дебати, які виникли між заступником міністра оборони Цезарієм Томчиком та ексміністром оборони Маріушом Блащаком. Перший звинуватив другого у брехні на пресконференції щодо інциденту 16 грудня, коли в Польщу проникла російська авіаракета Х-55.

Під час виступу перед парламентарями Томчик розповів хронологію подій того дня. З його розповіді випливає, що у Польщі є проблеми з безпекою, які не визнаються і не вирішуються. Змін не сталось навіть після інциденту з ракетою, яка є потенційним носієм ядерного заряду.

Зі слів урядовця стали відомі деякі деталі інциденту річної давності — 16 грудня 2022 року.

Ракета Х-55 залетіла на територію Польщі і її зафіксували за 60 км від кордону біля міста Хелм. Про появу ракети начебто проінформували міністр Блащака. При цьому міністр переконує, що про це не знав, а дізнався лише 23 грудня, коли отримав звіт від Збройних сил (він читає звіти не раз на день, а раз на тиждень). За Хелмом ракета зникла з радарів. У небо підняли винищувачі F-16, які не були використані для знешкодження Х-55. Ракета зникла, її шукали і не знайшли — і про неї забули до квітня 2023 року. У квітні 2023 року пересічний громадянин Польщі відшукав уламки ракети біля міста Бидгоща — за 450 км від українського кордону. Після цього міністр Блащак знов вийшов з заявою, що нічого не знав про інцидент.

На порталі Defence Express пояснили, що реакція оборонних та військових відомств Польщі показала їхню повну неготовність реагувати на загрозу. Якщо прокласти орієнтовну траєкторію руху ракети, то видно, що вона пролетіла прямо над Варшавою. По ній не зробили жодного пострілу, щоб знищити, бо просто не бачили на радарах. Тим часом Х-55 — стара радянська ракета, здатна переносити ядерний боєзаряд.

Обстріл РФ - траєкторія польоту ракети Х-55 16 грудня 2022 року Фото: Google Maps

Ексміністр Блащак відповів на звинувачення: заявив, що все заперечує і справді нічого не знав. На Defence Express відзначили, що у Польщі досі не розв'язують питання безпеки, натомість з'ясовують, хто більш винний у проблемах.

Обстріли РФ — інциденти у Польщі

Зазначимо, на території Польщі відбулось кілька інцидентів з ракетами ЗС РФ, які туди залітали під час чергового обстрілу України.

15 листопада у Польщі сталось два вибухи біля міста Пшеводів Люблінського воєводства — загинуло двоє громадян. Згодом розгорілась суперечка, які саме ракети вибухнули: припускали, що то могли бути крилаті ракети РФ або ракети ППО С-300 України.

29 грудня 2023 року, коли РФ здійснила один з наймасовіших ударів по Україні, ракета Х-101 перетнула кордон, — про це повідомили у Генштабі ЗСУ. Польська сторона пізніше розповіла, що по тривозі підняли винищувачі F-16, які мали б збити ціль. Однак не повідомляли, що це таки дійсно відбулось — вона начебто розвернулась і полетіла в Україну. Пізніше польські аналітики зауважили, що ракета "кружляла" у місцевості, де певний час тому стояв ЗРК Patriot, який вивезли звідти буквально за пару тижнів до інциденту.

Нагадуємо, в ніч на 21 березня РФ запустила по Україні 30 ракет різних типів, які атакували Київ. Згідно з даними українського командування, збито усі повітряні цілі, які загрожували українцям. Тим часом в ГУР Міноборони повідомили, що росіяни намагались поцілити саме по приміщеннях, де базуються розвідники.