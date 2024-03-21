Чому в Україні стаються скандали з ТЦК: воєнні експерти знайшли відповідь (відео)

Бійки з військкомами зникнуть, коли нардепи приймуть закон про мобілізацію. Скандали використовують російські спецслужби, щоб вплинути на українців. Їм "допомагають" медіа, які тиражують скандальні інциденти.

Законопроєкт про мобілізацію та військову службу, який ось-ось приймуть народні депутати, поставить крапку у скандалах з Територіальними центрами комплектування (ТЦК). Після цього має значно поменшати причин, через які виникають суперечки між військкомами та військовозобов'язаними. Про те, як розв'язати проблеми з ТЦК та мобілізацією, ішлося у трансляції порталу "Українська правда" (УП).

Журналісти УП запросили чотирьох співрозмовників, які по-різному дотичні до війська. Свою думку висловили — членкиня комітету з питань нацбезпеки Ірина Фріз, екскомандир взводу батальйону "Айдар", військовий аналітик Євген Дикий, заступниця Міністра оборони України (2021-2023 рр.) Ганна Маляр, директор Українського інституту національної пам'яті, військовий Антон Дробович. Перед розмовою згадали скандальні випадки, які стались у Львові (затримання волонтера), Житомирі (побиття військкомів), Сумах (побиття цивільного).

Ірина Фріз пояснила, що кожен випадок потрібно розглядати окремо — з'ясувати, що насправді відбулось, і відповідно карати винних. На її думку, проблеми з мобілізацією та бійками з військкомами зникнуть, коли у Верховній Раді приймуть закон про мобілізацію". Тоді зникне "правова невизначеність" і зникнуть проблеми. Антон Дробович зазначив, що скандальні ситуації потрібно поширювати та оцінювати "досить обережно", оскільки це використовуються росіяни для інформаційно-психологічних операцій. Його пропозиція — запровадити доктрину "вічної війни". Якщо суспільство буде мати таку доктрину, то усі розумітимуть, що доведеться воювати або робити щось не менш важливе для фронту. Ганна Маляр впевнена, що проблему потрібно розглядати "цивілізовано" і не як "біле-чорне". Також згадала, що від процесу мобілізації самоусунулась місцева влада. Якщо регіональні чиновники візьмуться до цієї справи, то процес набору до війська полегшиться. Євген Дикий наголосив, що проблеми з мобілізацією "успішно" використовує ворог, але "доклали рук" також українські медійники. Також він згадав велику кількість новинних сайтів, які тиражують негаразди з ТЦК, залишаючи поза увагою 90% нормальної мобілізації.

Мобілізація в Україні — деталі

Зазначимо, у Верховній Раді розглядають законопроєкт про мобілізацію та військову службу, внесений Кабміном у січні 2024 року. Народні обранці проаналізували 4 тис. правок до законопроєкту та розповіли, що готові його прийняти. Про орієнтовну дату прийняття розповів народний депутат та член комітету з нацбезпеки Роман Костенко.

Тим часом парламентарі прийняли інший законопроєкт — про соціальну допомогу військовим та поліцейським. Крім соціальних питань, внесли зміни у низку законів та повністю видалили поняття "обмеженої придатності". У зв'язку з новаціями, чоловіки, які мають такий статус, повинні протягом дев'яти місяців пройти медкомісію та отримати новий висновок.

Раніше Фокус розповідав про інциденти з ТЦК, які відбулась у різних регіонах України. Наприклад, 15 березня стало відомо про волонтера, якого затримали на вулиці у Львові, відвезли до військкомату і тримали там два дні. У Львівському обласному ТЦК та СП пояснили, якою була причина затримання.

19 березня сталась сутичка у Житомирі. На відео з місця подій видно, як перехожий дійсно накинувся з кулаками на військкомів.

20 березня у мережі з'явилось відео з Шостки на Сумщині: чоловіки у формі напали на цивільного.