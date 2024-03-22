Масований обстріл ЗС РФ: наслідки атаки по всіх регіонах та кількість загиблих (фото, відео)

Вибухи пролунали в Запорізькій, Дніпропетровській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Львівській, Харківській, Одеській, Сумській, Вінницькій і Полтавській областях. Унаслідок атаки пошкоджені ДніпроГЕС та було знеструмлено одну з ліній електропередач, що живить ЗАЕС.

У ніч на 22 березня Збройні сили Російської Федерації атакували мирні міста України за допомогою безпілотних літальних апаратів і ракет різних типів. Вибухи пролунали в низці регіонів України, є влучання та постраждалі. Фокус зібрав актуальну інформацію про наслідки ворожого обстрілу.

Ситуація в Запоріжжі та області

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров заявив, що російські військові завдали по Запоріжжю й Запорізькому району 12 ракетних ударів. Він розповів, що внаслідок атаки було поранено десять людей, ще троє зникли безвісти.

За його словами, було зруйновано сім приватних будинків, десятки пошкоджено через два ракетні удари по приватному сектору. Також влучання відбулося поблизу багатоповерхівки, тому пошкодження зазнали два підʼїзди й десятки квартир. Крім цього, зупинено рух транспорту по греблі ДніпроГЕС. Проте перебоїв з електропостачанням немає.

Пізніше він повідомив, що в Запоріжжі збільшилася кількість загиблих до трьох людей від російського обстрілу, тоді як постраждали ще 15 мешканців.

Ракетний удар по ДніпроГЕС

Ворог завдав удару по найбільшій українській ГЕС — ДніпроГЕС, яка розташована в Запоріжжі. Після удару на місці виникла пожежа.

Директор Укргідроенерго Ігор Сирота зауважив, що по ДніпроГЕС відбулося два прямих влучання — у ГЕС-1 і ГЕС-2. За його словами. ГЕС-2 зазнала серйозних пошкоджень. Невідомо, чи зможе вона працювати в обмеженому режимі, чи взагалі не працюватиме певний період.

Керівник Департаменту протидії злочинам в умовах збройного конфлікту Юрій Бєлоусов заявив, що ворог поцілив вісьмома ракетами по Дніпровській ГЕС. Він наголосив, що обʼєкт виведений з ладу, проте небезпеки для громадян немає.

"Тільки в саму ГЕС влучили 8 разів, тобто 8 ракет влучили в надзвичайно важливий об'єкт, який містить не тільки енергетичну складову, але й виконує інші функції", — сказав Бєлоусов.

Про за інформацією Запорізької ОВА, рух автотранспортом повністю обмежений через греблю ДніпроГЕС. Натомість рух здійснюється через Арковий міст о. Хортиця (вул. Сергія Тюленіна — вул. Січі — вул. Таганська), Нові мости й Хортицький район.

За інформацію Держекоінспекції, через влучання в ДніпроГЕС відбулося засмічення ґрунтів та витік нафтопродуктів у водний об'єкт Дніпра.

Ситуація на ЗАЕС

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, через атаку ворога було знеструмлено одну з ліній електропередач, яка живить ЗАЕС. В "Енергоатомі" повідомили, що йдеться про зовнішню повітряну лінію ПЛ-750кВ "Дніпровська", яка зʼєднує окуповану ЗАЕС з об’єднаною енергосистемою України.

Пізніше українські енергетики відновили роботу зовнішньої повітряної лінії ПЛ-750кВ "Дніпровська".

Ситуація в Харкові та області

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що ворог атакував обʼєкти енергетичної інфраструктури в регіоні протягом 4:52 — 5:30. Унаслідок атаки Харків тимчасово залишився без світла. Зокрема, без електроенергії залишилися близько 700 тисяч споживачів.

За його словами, через обстріли постраждав 43-річний працівник одного з об'єктів енергоінфраструктури, він перебуває в задовільному стані.

Натомість депутат облради Олександр Скорик зазначив, що ворог націлив свої удари на енергоінфраструктуру Харкова та області.

"Було понад 15 прильотів. Ми нарахували 17 прильотів ракет С-300. Ми їх вже по звуку чуємо", — сказав Олександр Скорик.

Мер Харкова Ігор Терехов наголосив, що по всьому місту відсутнє світло, проте частково вдалося відновити водопостачання. Зі свого боку обʼєкти "Харківських тепломереж" працюють на генераторах, унаслідок чого 40 тисяч абонентів зможуть приєднатися до теплопостачання.

Ситуація в Хмельницькій області

У Хмельницькій ОВА повідомили, що росіяни завдали удари по регіону, в результаті було пошкоджено обʼєкти критичної інфраструктури та житлові будинки.

Унаслідок атаки загинуло двоє людей, ще пʼятеро отримали поранення.

"З позитивного: з-під завалів врятували 21-річну дівчину, яка півтори години була на зв'язку по телефону. Її госпіталізовано, надається потрібна допомога", — йдеться у повідомленні.

Також в області було знеструмлено понад 201 тисячу абонентів. Значну частину з них перезаживлено, проте понад 20 тисяч абонентів у 15 населених пунктів залишилися без світла.

Ситуація в Одеській області

За інформацією голови Одеської ОВА Олега Кіпера, в регіоні близько 300 тисяч абонентам вимикатимуть світло за графіками. Він зауважив, що наразі відключені 260 тисяч абонентів. Тоді як обʼєкти критичної інфраструктури — котельні, водонасосні станції, лікарні й пологові забезпечені генераторами.

Ситуація у Львівській області

Голова Львівської ОВА Максим Козицький розповів, що ворожий БПЛА влучив в обʼєкт енергетичної інфраструктури на Стрийщині, після чого розпочалася пожежа. Інформації щодо постраждалих не надходило.

Ситуація в Івано-Франківській області

Голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук зауважила, що Прикарпаття було атаковане дронами та ракетами, є влучання в обʼєкт критичної інфраструктури.

За повідомленням ДСНС, на обʼєкті критичної інфраструктури, який зазнав атаки, виникла пожежа. Проте рятувальники її загасили. Через атаку було травмовано двох людей.

Фото: ДСНС Фото: ДСНС Фото: ДСНС Фото: ДСНС Фото: ДСНС

Ситуація в Дніпропетровській області

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що внаслідок атаки були пошкоджені енергетичні об'єкти в Дніпровському, Криворізькому, Павлоградському та Камʼянському районах.

"Від вибухової хвилі побиті вікна в будинках. Є перебої зі світлом та водопостачанням. Будуть введені графіки відключень", — заявив він.

Також він зазначив, що українська ППО над областю знищила 7 БПЛА та 14 ракет РФ.

Фото: Сергій Лисак / Telegram Фото: Сергій Лисак / Telegram Фото: Сергій Лисак / Telegram Фото: Сергій Лисак / Telegram

Ситуація в Сумській області

Начальник Сумської міської військової адміністрації розповів, що через атаку ЗС РФ введені графіки відключень у Сумах. Також зафіксовані відключення електроенергії в населених пунктах Сумського, Конотопського та Шосткинського районів.

За його словами, ситуація щодо електроенергії й теплопостачання складна.

"Обмежуємо споживання електроенергії. Близько 10 000 сумських абонентів залишаються без електропостачання", — пояснив він.

Також тимчасово знеструмлені котельні в Роменському мікрорайоні, в результаті без тепла залишилися 29 будинків.

Ситуація у Вінницькій області

Голова Вінницької ОВА Сергій Борзов зазначив, що в області є влучання в об’єкт критичної інфраструктури. У Вінницькій міській раді місцевих жителів закликали до економного споживання електроенергії.

Ситуація в Полтавській області

Голова Полтавської ОВА Філіп Пронін наголосив, що в регіоні обійшлося без жертв і постраждалих. Проте уламками було пошкоджено покрівлі трьох будинків у Миргородському районі.

"Ворог здійснив наймасштабнішу за останній час атаку на українську енергетику. На Полтавщині застосовані превентивні вимкнення підстанцій та введений графік аварійних відключень на всі 10 черг", — пояснив він та додав, що ситуація на контролі.

За його словами, в регіоні було знеструмлено понад 104 тисячі побутових споживачів і 6700 юридичних. Пізніше електропостачання відновили для побутових споживачів, а без світла досі залишаються 33 юридичні споживачі.

Нагадаємо, в Силах оборони півдня розповіли, що під час нічної атаки безпілотники ЗС РФ постійно змінювали свій рух, аби виснажити ресурси ЗСУ. Зокрема, маневри дронів були складними.

Голова "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що Україні не загрожує блекаут через атаку ворога. Енергетикам довелося обмежити постачання електроенергії деяким споживачам, проте фахівці працюють над її відновленням.