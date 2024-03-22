Бійці "Азова" показали, як знищують російську техніку "нічними" FPV-дронами (відео)

У бригаді заявили, що штурми російських окупантів вдень біля Тернів на Кремінському напрямку стали неможливими, зокрема завдяки ефективній роботі FPV-дронів.

Бригада спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України показала, як знищує російську військову техніку за допомогою FPV-дронів із тепловізійним баченням. Відповідні кадри були опубліковані на офіційному каналі бригади в Telegram.

"Безперервні штурми ворога вдень поблизу Тернів на Кремінському напрямку стали неможливими, зокрема завдяки ефективній роботі FPV-дронів", — ідеться в повідомленні.

У бригаді зазначили, що росіяни змінили тактику і почали проводити штурмові дії вночі.

"Днями бійці РУБпАК 12-ї бригади "Азов" застосували перші зразки FPV-дронів, оснащених тепловізійними камерами. Тепер оператори знищують ворожу техніку та особовий склад у будь-який час доби", — повідомили в "Азові".

Раніше повідомлялося, що ЗСУ створили "щит", який знищує 77% російських дронів FPV. Комплексний захист радіоелектронної розвідки та боротьби дає змогу знешкодити більшість російських дронів-камікадзе. Система вдосконалюється і поширюється на інші ділянки фронту.

Також нагадаємо, що і в Росії поліпшили систему проти FPV-дронів ЗСУ. Комплекс радіоелектронної боротьби росіяни запустять у масове виробництво. Їх готують до відправки на фронт у великих кількостях.